Due nuovi Intercity Bari-Napoli con fermata a Foggia

BARI – “Dopo oltre 20 anni, dal 10 luglio p.v. saranno effettuati due treni che collegheranno direttamente Bari e Napoli in poco più di 4 ore, oggi sperimentali, a seguito accordi tra i sindaci di Napoli (Manfredi) e Bari (De Caro). I tempi per le fermate previste, come da allegato comunicato ufficiale, sono 2 minuti di sosta nelle stazioni di Barletta, Benevento, Caserta, Aversa, mentre a Foggia 11 minuti per inversione banco manovra treno.

A questi 11 minuti, occorre aggiungere almeno almeno altri 5 minuti di perdita tempo per ingresso treno a partire dal punto di deviata del baffo (lato BA), che dista 3 Km da Foggia, dovuti al rallentamento e conseguente fermata nella stazione centrale di Foggia, in arrivo e altri 5 minuti per la partenza e relativo avvio dalla stazione centrale per raggiungere l’altro punto di deviata del baffo (lato NA).

In totale i treni perderebbero circa 20 minuti per entrare e uscire dalla dalla stazione centrale di Foggia, a fronte di soli 2 minuti per bypassare Foggia, percorrendo i 2 Km del baffo a 60 Km/h. Come Comitato ci rivolgiamo ai ferrovieri ed ex ferrovieri e non solo, che dovessero per sbaglio o per noia leggere questo post, chiedendo loro una cortese risposta: sarà mai possibile, nel 2027 fine dei lavori sulla BA/NA, che RFI consentirà, per questione commerciali, la perdita di circa 20 minuti per entrare nella stazione centrale di Foggia, su una percorrenza che prevederà 2 ore BA/NA e 3 ore BA/ROMA???

Nel 2027 a Foggia non sarà ancora costruita nè una fermata, nè tanto meno una stazione. Basta leggere il Piano Commerciale a pagina 341, edizione 2023/2027 del giugno 2023 (l’altro ieri), per capire che la fermata è prevista nel 2025, mentre la stazione negli anni successivi al 2027. Siamo a metà 2023 senza ancora sapere se la fermata sarà costruita, figuriamoci la stazione.

Se al Piano Commerciale aggiungiamo il Piano dei Trasporti Regione Puglia 2021/2030, approvato dalla Giunta Regionale nel maggio 2022, leggiamo, a pagina 9, che l’orizzonte temporale previsto per la costruzione a Foggia di una fermata è il 2030, ben si comprende quale sarà il destino della gente di Capitanata, alla quale per raggiungere le città italiane ed europee con il treno AV non sarà permesso farlo salendo dalle stazioni ferroviarie di Foggia.

Ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del futuro sviluppo economico, sociale, politico e culturale della Capitanata, affermando che senza sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, anche le altre infrastrutture, aereo, marittime, non avranno un adeguato e completo impulso per i futuri sviluppi”. Lo riporta Luigi Augelli Presidente il Comitato un Baffo Ferroviario a Foggia.