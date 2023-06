Foggia senz’acqua: arrivato e montato il carter in via Napoli

Foggia, 30 giugno 2023. Forse in serata i cittadini foggiani avranno l’acqua regolarmente nelle case in quanto è arrivato, ed è stato montato, il carter in via Napoli.

Dire “forse” è opportuno perché dal 18-19 giugno, da quando cioè è scoppiata l’emergenza idrica, gli annunci di Aqp, rilanciati dal comune di Foggia, sono stati diversi e contrastanti.

Con il by pass l’acqua è scesa con pressione scarsa, ai piani alti non è arrivata affatto, la guarnizione non ha tenuto, chi non ha l’autoclave, o ha la sfortuna di abitare dal secondo piano in su, si è trovato e si trova ancora in grave disagio. Sono passati più di dieci giorni in questa situazione, un record in una città del terzo millennio in condizioni normali.

Cittadini esasperati, spazientiti, che hanno fatto ricorso alle autobotti e al buon cuore di chi, in caso di anziani soprattutto, si è fatto carico in alcuni casi di rifornire più famiglie. Non è scontato avere l’autoclave, non è scontato attingere alle autobotti come fosse una cosa semplice.

Non è scontato illudersi che l’acqua stia arrivando e perderla pochi minuti dopo, quando si credeva che il rivolo nel deserto di afa fosse l’inizio di un regolare scorrimento.

Pare che non sia mai accaduto in 50 anni, meno male; ma concentrarsi sulle cause, nel momento di grave disagio piuttosto che sugli effetti, singhiozzare soluzioni, tergiversare, insomma, non è stato un bello spettacolo. Che si aggiunge al disagio in atto.

