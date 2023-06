Foggia,30 giugno 2023. Prosegue il focus di Stato Quotidiano sul prossimo sindaco di Foggia.

La domanda posta la volta scorsa ad esponenti della società civile è stata la seguente: candidarsi al sindaco per cambiare cosa?

Prima che cominci la tambureggiante campagna elettorale, ecco a chi abbiamo domandato sul futuro di Foggia oltre le proposte, già sul campo con nomi e volti, i progetti e le numerose attività portate avanti dalle associazioni in questi due anni.

Antonio Chinno. È stato fino a qualche mese fa presidente del collegio dei revisori dei conti a Palazzo Dogana, lo è stato anche al Comune di Foggia per due mandati consecutivi con il sindaco Ciliberti e Mongelli. Attualmente svolge la sua attività in vari Comuni della Capitanata e della Puglia.

“Oggi più che mai al candidato non bastano proclami e spot, il sindaco dovrà avere una grande consapevolezza, capacità amministrativa, correttezza. Foggia è caduta in buco, ha bisogno di rimettersi in moto, ha bisogno di un tecnico dell’economia e della legalità per affermare principi fondamentali, altrimenti per i prossimi 10-15 anni non si riprenderà”.

E spiega: “Per caduta intendo, per esempio, l’assenza di un sindaco vicino ai bisogni e alle aspettative della gente, in grado di prendere decisioni fuori dai comparti politici e partitici, che sappia essere interprete delle aspettative dei cittadini anche se contrastano con le aspettative politiche”.

Da dove dovrebbe cominciare, il prossimo sindaco? “Da una grande struttura tecnica e organizzativa, il potere è nelle mani della tecnostruttura che ha bisogno di una verifica per riorganizzare le attività.

Anche il Pnrr ha canali, per esempio, che riguardano le assunzioni, anche in deroga al 2026 per i Comuni con una certa densità abitativa. Non mi pare che sia stato sfruttato. E poi, quali bandi per migliorare la capacità d’impresa?

C’è molto poco, manca un sindaco in grado di trovare finanziamenti ad hoc per ampliare la pletora degli imprenditori, manca la capacità di sviluppo”.

Contestualmente alla nuova emergenza rifiuti in primo piano, aggiunge: “Si sapeva che Passo Breccioso non avrebbe tenuto e sarebbe tornata in questa situazione, che programmazione è stata fatta? Nel centrodestra e nel centrosinistra si stanno riorganizzando ma sono diffidente”.

Giusy Albano, imprenditrice. “Il sindaco deve essere un uomo coraggioso, un buon padre di famiglia che ci guidi nella crescita, che sappia scegliersi i collaboratori, un team con voglia di cambiare perché da soli non si va da nessuna parte. Siamo stanchi di vivere in una città dove ci sono solo problemi e dove piove sul bagnato”.

Lo dice in premessa: “Sono fuori da tutto, anche a Foggia ci vengo poco- ha un’azienda a qualche chilometro dalla città, ndr-. Mi dispiace, ho impegnato tempo ed energie con Confindustria, ho girato nelle scuole per portare la cultura d’impresa e ora sono stanca, siamo tutti un po’ stanchi in questa città dormiente.

Vorrei in sindaco che riportasse l’entusiasmo, che coinvolgesse gli imprenditori, che portasse un tocco di beltà a Foggia, quella bellezza che coinvolge. Sembra assurda una cosa del genere, fra tanti problemi?” chiede Giusy Albano.

“Ci vorrebbe in piccolo Decaro, che parla con la gente, la richiama alle sue responsabilità, come dire: io faccio progetti ma voi partecipate”.

Marisa Colucci, titolare di una libreria a Foggia: “Spero che nella scelta del sindaco ci sia serietà, mi aspetto una persona pulita e trasparente che faccia rinascere questa città da ogni punto di vista, in particolare quello culturale.

Siamo in un periodo in cui noi cittadini abbiamo scarsa fiducia, ci vuole una persona che la pulisca questa città, che la renda un città ‘normale’ e l’aiuti a scalare le classifiche della qualità della vita. Qui la tristezza regna sovrana, dovrebbe scacciarla”.

Un riferimento ai foggiani, “sempre pronti a puntare il dito contro gli altri e a buttarsi giù, la stessa gente che, andando in altre città, sa essere migliore.

Perché? Io ricordo un’altra Foggia, dal corso a viale della stazione, il “salotto” di una città ridente e piena di luci”.

Nel discorso, facciamo notare che comunque la società è cambiata da allora. “È successo ovunque questo, ma altre città, a piccoli passi, hanno saputo migliorate, Foggia no. Fra qualche tempo la nostra libreria verrà ristrutturata, anche questo darà un contributo alla città, qualcosa di nuovo, perché non è detto che dobbiamo continuare a vivere così.

Foggia è stata messa da parte, non c’è nessuna urgenza per le cose che ci riguardano”.

Preferirebbe un “politico” che si occupi di cose concrete, “una persona colta nella speranza che venga capita perché a Foggia non si sa mai, una persona di polso che porti un ordine vero di cui non si vede traccia”.

A cura di Paola Lucino, 30 giugno 2023