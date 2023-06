Lecco o Foggia in Serie B: oggi si pronuncia la Covisoc

FOGGIA – I playoff di Serie C si sono conclusi con la vittoria del Lecco sul Foggia e il ritorno in Serie B dei lombardi dopo cinquant’anni. Questo, però, non ha evitato la solita estate bollente del calcio italiano per quanto riguarda problemi per completare il quadro delle squadre in vista della prossima stagione.

Nel giro di poche ore è scoppiato il ‘caso Lecco’, che è stato costretto godersi la festa poche ore perché alle prese con problemi nella consegna della documentazione e perché non dispone di uno stadio a norma. In merito si pronuncerà la Covisoc (commissione di vigilanza federale) oggi 30 giugno e in caso di risposta negativa il club potrà ricorrere entro il 5 luglio, mentre il 7 la palla passerebbe alla Federcalcio.

Se il Lecco dovesse essere escluso, partirebbe una vera e propria battaglia legale che vedrebbe coinvolto almeno 3-4 club e potrebbe risolversi solo agli inizi di agosto, con il campionato che dovrebbe partire di lì a poco e una serie infinite di situazioni irrisolte che metterebbero in difficoltà le squadre che rimarrebbero in attesa delle decisione definitiva.

Chi potrebbe essere la ventesima squadra se i lombardi dovessero ricevere un ‘no’? La Lega Pro ha diritto a quattro slot e dopo Feralpi, Reggiana e Catanzaro dovrebbe toccare al Foggia, che dopo aver chiuso il campionato al quarto posto ha fatto tutto il percorso dei playoff fino alla finale. Lo riporta fanpage.