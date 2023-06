Orrore in Puglia: figlia disabile usata dal padre per uno sconto sul fitto di casa

LECCE – La figlia disabile come merce di scambio per ottenere uno sconto sull’affitto di casa. C’è questo dettaglio raccapricciante in un’inchiesta su un caso di stalking in cui è indagato l’uomo che avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con questa ragazzina di 14 anni.

Un rapporto sigillato con un accordo messo nero su bianco su un foglietto tra padre e locatore: “Oggi 24 gennaio 2019 dichiaro di essere a conoscenza e acconsento che mia figlia si frequenta con il signor M. con il preludio di convivere”.

Fu la stessa ragazzina a svelare un simile retroscena ai carabinieri quando è stata sentita in caserma: “Mio padre – riferì – prende dalla macchina un foglietto che era un pezzo della pagina di un’agenda e ci scrivono qualcosa. Rientrato in macchina mio padre mi consegna il foglietto chiuso intimandomi di non riferire a nessuno del contenuto. Io che ho sempre avuto paura di papà, aspetto di rientrare in casa della nonna per aprirlo e leggo che dovevo essere fidanzata del signor M. Ho provato molta paura e ho deciso di strapparlo, gettandolo via”. Lo riporta il sito corrieresalentino.it