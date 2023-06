Puglia, si denuda in pieno giorno in centro per farsi fotografare

LECCE – Arriva l’estate e torna a sembrare irresistibile, per qualcuno, il desiderio di denudarsi, di mettersi in mostra, anche (o soprattutto) tra la gente e sotto la luce del sole. C’è chi ha preso provvedimenti, sperando di arginare il degrado (vedasi Gallipoli, dove vige un’ordinanza che vieta di circolare in costume da bagno) e c’è chi forse è nuovo, ma purtroppo non immune, all’arrivo di qualche folle visitatore.

Siamo a Castro, in pieno giorno, in uno dei luoghi più conosciuti del paese. E’ piazza Dante, da sempre luogo di ritrovo e di passeggio per famiglie e ragazzi. Chi, tra coloro che sono stati almeno una volta a Castro, non riconosce quel muretto affacciato sul porto e sul mare?

Ebbene una coppia (non è dato sapere se turisti o del posto) lo ha scelto come proprio palcoscenico per dar sfoggio al peggio di sé. Immortalati da alcuni passanti (di giorno, si sa, c’è gente in giro), un uomo ed una donna sono stati sorpresi nello scattare delle foto pornografiche in un luogo che più pubblico non si può. Lo riporta il sito ilgallo.