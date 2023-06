Verdetto Covisoc sulla serie B: Reggina fuori, Lecco ammesso

FOGGIA – Reggina fuori, Lecco dentro. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma la tendenza dei pronostici delle ultime ore non dovrebbe cambiare. Le società sarebbero state già avvertite e quindi è virtualmente scattata la corsa al ricorso.

Fonte: FIGC

Lecco ammesso

Ci sarebbe stato, invece, il via libera per il Lecco. Il problema era noto e riguardava l’arrivo in ritardo di alcuni documenti che attestavano la disponibilità dello stadio Euganeo di Padova come “casa” dei lombardi nella futura serie B. Il termine del 20 giugno era considerato “perentorio”, ma fu fissato in presenza di un altro calendario (quello che prevedeva la finale del playoff l’11 e non il 18 giugno, come realmente avvenuto dopo il rinvio deciso per aspettare le decisioni sul Siena). Questo deve avere convinto i “commissari” a dare ragione alla neopromossa che quindi andrà a giocare in Veneto in attesa di poter avere tutti i requisiti per l’impianto dove aveva finora giocato in serie C. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.