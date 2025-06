Le storie di successo del sistema imprenditoriale e le eccellenze nel settore manifatturiero e dei servizi non devono mai far dimenticare l’altra faccia della medaglia, rappresentata da imprenditori che si sono suicidati o pensano di togliersi la vita perché travolti dai debiti e dallo stigma del fallimento.

Una comunità sofferente e silenziosa, secondo alcune fonti in preoccupante crescita, per la quale oggi, tuttavia, c’è una possibile via di uscita.

Un incontro a prevenzione di atti estremi

Se ne parlerà venerdì 4 luglio p.v. con inizio alle ore 9, nella Sala Consiliare del Comune di Foggia, che patrocina l’iniziativa, nel corso della Conferenza stampa promossa ed organizzata da Confapi Foggia, Rotary Club Foggia “U. Giordano” e dall’Associazione “Imprenditore Non Sei Solo”, che si propone di aiutare gratuitamente ed in modo strutturato, anche in provincia di Foggia, gli imprenditori in forte difficoltà economiche e a rischio di gesti estremi.

La missione del sodalizio, infatti, a forte connotazione e valenza sociale, è quella di non lasciare indietro alcun imprenditore in difficoltà, di salvaguardare il made in Italy e di riportare al centro dell’economia la figura dell’imprenditore, attraverso una serie di iniziative a titolo gratuito quali la formazione imprenditoriale fatta da altri imprenditori, l’affiancamento e l’assistenza continuativa, la consulenza tecnica specialistica.

“Imprenditore Non Sei Solo” (INSS), nata nel 2018 come associazione no profit e riconosciuta nel 2021 come onlus di imprenditori e professionisti, più che un’associazione potrebbe essere definita una famiglia, un gruppo di amici unito da forti valori etici, che hanno deciso di condividere il loro tempo, l’esperienza e le conoscenze per aiutare chi è in difficoltà: oltre 300 volontari in tutta Italia che mettono a disposizione il loro tempo gratuitamente e vengono costantemente formati per poter aiutare gli imprenditori a rimettersi in piedi.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti interverranno: Maria Aida Tatiana Episcopo, Sindaca di Foggia; Lia Azzarone, Presidente Consiglio Comunale; Simona Mendolicchio, Assessora alle Politiche Sociali; Lorenzo Frattarolo, Assessore alle Attività Produttive, Paola Parisi, Presidente Confapi Foggia; Anna Riganti, Presidente Rotary Club Foggia “U. Giordano”; Andrea Turrini, Vice Presidente e Direzione Generale INSS.

Segreteria organizzativa: info@confapifoggia.com