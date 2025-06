Tutto pronto per il ritorno di Ti Porto un Libro, la rassegna letteraria della Fondazione Re Manfredi inserita all’interno del Festival delle Terre d’Acqua 2025.

Ti porto un libro: al via oggi

Dal 30 giugno al 4 luglio l’Anfiteatro del Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia diventerà il cuore pulsante di cinque serate dedicate ai libri, alle parole e al dialogo con il pubblico.

Giunta alla quinta edizione, la rassegna è ormai una tappa attesa dell’estate sipontina: uno spazio in cui autori affermati, nuove voci, giornalisti e divulgatori si incontrano in riva al

mare per raccontare storie, idee e visioni.

Questa sera si comincia con il giornalista e spin doctor Andrea Camaiora (CEO di The Skill Group), in dialogo con la scrittrice Raffaela La Torre, autrice del libro Viandanti in cerca dell’alba.

Nei giorni successivi, spazio a ospiti d’eccezione come lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, lo scrittore Cristò Chiapparino, i divulgatori scientifici Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio (creatori del progetto “Chi ha paura del buio?”), il romanziere e sceneggiatore Domenico Tomassetti, fino al gran finale con l’accademico Andrea Prencipe e l’atteso intervento del saggista Pino Aprile, accompagnato da Luca Antonio Pepe.

Tutte le serate inizieranno alle 20:30, saranno a ingresso libero, e saranno condotte da Micky De Finis, con la partecipazione del Presidente della Fondazione Re Manfredi Michele De Meo.

“Ti Porto un Libro” rinnova così il suo spirito originario: offrire a Manfredonia uno spazio aperto e gratuito dove cultura, parole e territorio si incontrano.

Ufficio Stampa Fondazione Re Manfredi