immagine in allegato

Allarme Marasco.

Un grave episodio di inquinamento ambientale sta colpendo la Riviera Sud del Golfo di Manfredonia, in Puglia. La fuoriuscita di acque fognarie non depurate, provenienti dal depuratore di San Giovanni Rotondo, ha provocato un disastro ecologico con conseguenze devastanti per il mare, la costa e l’intero ecosistema marino.

L’allarme è stato lanciato nella mattinata del 29 giugno lungo la Strada Provinciale 28, al km 28 circa, zona già nota per la sua delicatezza ambientale. Sul posto sono intervenuti tecnici ambientali e rappresentanti istituzionali, tra cui Giuseppe Marasco, Comandante degli Ispettori Ambientali Territoriali e Consigliere Comunale Capogruppo di CIVILIS.

Allarme Marasco: “Un disastro annunciato”

Secondo i primi accertamenti, l’impianto di depurazione di San Giovanni Rotondo non avrebbe garantito il corretto trattamento delle acque reflue, causando il rilascio diretto di liquami nel sistema idrico naturale. L’evento ha generato una serie di conseguenze a catena, tra cui:

Inquinamento delle acque: le acque fognarie non trattate sono cariche di batteri, virus, sostanze chimiche e nutrienti in eccesso che si stanno riversando nelle falde e nel mare, compromettendo sia le acque superficiali che quelle sotterranee.

Rischi per la salute pubblica: L’esposizione diretta o indiretta a queste acque contaminate può provocare gravi infezioni gastrointestinali, patologie dermatologiche e, nei casi più estremi, epidemie localizzate.

Devastazione dell’ecosistema marino: L’eccesso di nutrienti favorisce la proliferazione incontrollata di alghe, in particolare di specie nocive, che riducono l’ossigeno in acqua e soffocano la biodiversità marina.

Moria di fauna marina: Si segnala già la morte di numerosi pesci, molluschi e perfino esemplari di tartaruga Caretta caretta, specie protetta e simbolo del Mediterraneo, vittime silenziose di un disastro evitabile.

Impatto su flora e fauna locali: Anche l’ambiente terrestre adiacente alla costa, compresi canneti, macchia mediterranea e fauna avicola, risulta danneggiato da questo sversamento tossico.

Una situazione che richiede interventi urgenti

«Non siamo di fronte a un semplice malfunzionamento tecnico – ha dichiarato Giuseppe Marasco – ma a un episodio di inquinamento ambientale su larga scala, con conseguenze incalcolabili per il nostro territorio. È necessario agire immediatamente con una bonifica, il monitoraggio continuo delle acque e soprattutto l’ammodernamento urgente dell’impianto di depurazione».

Le Istituzioni locali, insieme agli Ispettori Ambientali, hanno chiesto l’intervento dell’ARPA Puglia, della Capitaneria di Porto e della Protezione Civile, affinché vengano avviate indagini ufficiali e attribuite le responsabilità di quanto accaduto.