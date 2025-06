Roma – Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Salvatore Salvemini, 21.10.1965, medico originario di Manfredonia, coinvolto in un’inchiesta su falsi referti e simulazioni di incidenti finalizzati a frodi assicurative.

I fatti contestati e l’ordinanza impugnata

Secondo la ricostruzione accusatoria, Salvemini sarebbe stato coinvolto in una rete finalizzata alla produzione di falsi referti medici per agevolare indebiti risarcimenti assicurativi. I reati contestati – tra cui corruzione, truffa e falso – risalirebbero al 2019 e sarebbero stati commessi mentre l’indagato prestava servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise.

Il Tribunale del Riesame, pur escludendo la gravità indiziaria per quanto concerne l’ipotesi associativa, aveva confermato la misura cautelare in relazione agli altri reati, giudicando gli arresti domiciliari come unica misura idonea a contenere il rischio di reiterazione.

La difesa, affidata all’avv. Alfonso Quarto, aveva impugnato l’ordinanza sostenendo l’assenza di attuali esigenze cautelari, considerata la distanza temporale dai fatti (oltre cinque anni) e l’evoluzione della carriera professionale dell’indagato. Dopo il periodo in pronto soccorso, infatti, Salvemini aveva prestato servizio esclusivamente in reparti, ritenuti non compatibili con la reiterazione delle condotte contestate.

Inoltre, si contestava l’automatismo con cui il Tribunale aveva escluso l’adozione di misure meno afflittive, come l’interdizione dall’esercizio della professione medica.

Accogliendo integralmente il ricorso, la Corte Suprema ha rilevato una carenza motivazionale da parte del Tribunale circa l’attualità del pericolo cautelare. “Un così ampio lasso temporale tra i fatti e la misura imponeva – si legge in sentenza – un onere motivazionale rafforzato, che nel caso di specie non risulta assolto”.

La Corte ha sottolineato come la valutazione del rischio di reiterazione debba fondarsi non solo sulla gravità delle condotte, ma anche sulla loro attualità e contestualità, elementi che il Tribunale avrebbe omesso di considerare adeguatamente. Al tempo stesso, i giudici di legittimità hanno osservato come anche la motivazione sulla scelta della misura cautelare adottata fosse carente, non risultando debitamente valutata l’idoneità di misure interdittive meno gravose.

Da qui, è stata annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente.