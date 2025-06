Con la presenza di 23 Vespa Club e di 420 vespisti da tutta Italia, il secondo raduno nazionale delle iconiche due ruote organizzato dal Vespa Club Deliceto Monti Dauni, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, è stato un successo straordinario.

Prima la serata di sabato 28 dedicata al Forever Young Festival, poi la grande festa di domenica mattina, con il Piazzale Belvedere letteralmente invaso dagli scooter Piaggio di tutte le epoche e di tutti i colori. Una volta sistemate le loro “Special”, “Sprint”, le Vespa 946, la Primavera, la PX (il modello più venduto della storia della Vespa), le Vespe storiche e quelle più moderne, gli amanti delle due ruote più iconiche del mondo hanno fatto colazione e visitato il paese. Poi tutti in sella per ammirare la bellezza del Santuario della Consolazione, uno dei luoghi più belli di Deliceto, dove Sant’Alfonso de’ Liguori compose “Tu scendi dalle stelle”.

Ed ora c’è il Delifest

Iniziata con lo spettacolare evento del “Forno Effimero” e della cottura in piazza delle ceramiche ispirate alla cultura Dauna e proseguita con il raduno vespistico, l’estate delicetana continuerà con la prima edizione del Delifest, festival d’incontri d’autore che vedrà arrivare a Deliceto ospiti del calibro di Licia Colò, Mario Tozzi, Pino Strabioli e poi, ancora, l’attore-regista e comico Giovanni Esposito, il professor Amedeo Colella social-divulgatore tra i più amati, Riccardo Piccirillo, Francesca Silvestre e Fabrizio Mandara.

Il Delifest è organizzato dalla South Side Music, direzione artistica di Gianni Di Carlo, nell’ambito di Mystica Harmonia, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. Gli eventi di luglio, tutti a ingresso libero, si terranno alle ore 21 nell’ampio spazio del cortile delle scuole elementari di Deliceto.

Ad inaugurare la serie di incontri con l’autore, la sera di venerdì 4 luglio, sarà un evento “Dedicato a Napoli” tra musica, immagini e parole. Saranno diversi i protagonisti della serata: assieme all’attore-regista e comico Giovanni Esposito, ci saranno il social divulgatore della cultura partenopea Amedeo Colella, l’artista e fotografo Riccardo Piccirillo, la conduttrice-giornalista Rai Francesca Silvestre, la voce e la chitarra di Fabrizio Mandara.

Sabato 5 luglio, invece, il giornalista-conduttore, attore e regista Pino Strabioli, dialogherà con Licia Colò, una delle donne più conosciute e apprezzate della televisione italiana, conduttrice di programmi capaci di raccontare e trasferirci la bellezza di 1000 angoli del mondo con i suoi programmi e i suoi libri.

L’incontro con Mario Tozzi (geologo, divulgatore scientifico, saggista, appassionato conduttore televisivo di trasmissioni come “Sapiens-Un solo pianeta”), previsto in un primo momento per domenica 6 luglio, si terrà invece venerdì 1° agosto. Sempre in agosto, dal 12 al 15, si terrà la seconda parte del Delifest con una serie di concerti live.

Delifest vola con Lumwings

Partner del Delifest è la Lumiwings, compagnia aerea internazionale protagonista della crescita esponenziale dei voli da e per l’Aeroporto Gino Lisa di Foggia. 4

Sui voli della compagnia, i passeggeri potranno leggere del Delifest, saranno informati su date e ospiti della rassegna, avranno modo di approfondire la propria conoscenza del patrimonio culturale, storico ed enogastronomico di Deliceto, piccolo-grande gioiello incastonato tra i boschi dei Monti Dauni, il cui profilo è dominato da uno dei castelli più belli e meglio conservati della Puglia.