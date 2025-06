Gravi criticità nelle RSA di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina.

E’ questo quanto denuncia Joseph Splendido della Lega che chiede un’audizione a Raffaele Piemontese ed alla Regione Puglia in risposta a segnalazioni preoccupanti su carenze sanitarie e gestionali.

Criticità nelle RSA

Il consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale di Foggia della Lega, Joseph Splendido, chiede chiarimenti in merito alla convocazione del tavolo tecnico sull’Alzheimer e sulle iniziative della Regione Puglia per la tutela dei degenti nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa).

“Il 19 marzo 2025, la Regione Puglia ha annunciato pubblicamente l’istituzione di un tavolo tecnico regionale dedicato alla malattia di Alzheimer e alle demenze correlate, con il coinvolgimento delle associazioni dei familiari, delle Asl e degli attori territoriali coinvolti”, esordisce Splendido. “Ad oggi, tale tavolo non risulta essersi mai riunito, nonostante le gravi criticità segnalate da numerose famiglie pugliesi, soprattutto con riferimento alle condizioni dei degenti presso strutture Rsa accreditate o ex pubbliche, come quelle gestite da S.g.a.s. srl (già San Raffaele) nei Comuni di Troia, Campi Salentina e San Nicandro Garganico”.

Splendido poi spiega: “giungono segnalazioni riguardanti la persistente assenza di linee telefoniche, la mancata presenza del direttore sanitario nella struttura di Troia, la carenza di personale medico e problematiche analoghe riscontrate anche nella sede di San Nicandro Garganico, nonostante le recenti internalizzazioni che avrebbero dovuto risolvere, e non aggravare, tali criticità”.

Splendido approfondisce: “il 22 maggio 2025, durante un incontro con i rappresentanti territoriali del Codacons e dei comitati dei degenti e familiari, l’assessore regionale Raffaele Piemontese ha manifestato la volontà di avviare una collaborazione con le sedi locali Codacons per affrontare la questione degli aumenti retroattivi delle rette richiesti da S.g.a.s. srl attraverso notifiche di decreti ingiuntivi ma la pec inviata a riguardo all’Assessorato da parte delle associazioni non ha ricevuto alcun riscontro ufficiale”. Di conseguenza “le famiglie dei degenti e i comitati territoriali continuano a segnalare un grave disorientamento istituzionale e l’assenza di canali ufficiali di confronto e mediazione”.

Alla luce di tutto questo, il consigliere regionale Splendido chiede “l’audizione urgente dell’assessore alla sanità, del direttore del dipartimento promozione della salute, del dirigente del servizio accreditamento e vigilanza e dei rappresentanti legali delle Rsa gestite da S.g.a.s. srl (già San Raffaele) nei Comuni di Troia, Campi Salentina e San Nicandro Garganico; chiedo un aggiornamento sullo stato di attuazione del tavolo tecnico regionale sull’Alzheimer, chiarimenti sulle modalità di coinvolgimento delle associazioni dei familiari e dei pazienti”.

Splendido chiede altresì “chiarimenti sulle richieste di pagamento retroattivo delle rette da parte di S.g.a.s. srl, nonché sull’orientamento dell’avvocatura regionale in merito alla legittimità delle stesse; un confronto con le Asl interessate per acquisire elementi utili sulle nuove tariffe nelle Rsa e la gestione dei posti letto per non autosufficienti e soggetti con patologie neurodegenerative”.