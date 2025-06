Con un blitz i consiglieri di centrodestra hanno depositato un emendamento alla legge sul Terzo Settore – dalla quale i lavori sono ripresi – che chiede di portare le tempistiche delle dimissioni dagli attuali 180 giorni dalla fine della legislatura, a 45 giorni.

Il capogruppo del Pd, Paolo Campo ha chiesto di ritirare l’emendamento perché – ha spiegato – “su tema è stato più volte cercato nelle riunioni dei gruppi un accordo che, però, ad oggi non si è trovato, perché all’interno del Consiglio non c’è uniformità di vedute. Ci eravamo ripromessi che in assenza di una intesa si evitasse di affrontare il tema”. Il capogruppo di Per la Puglia, Antonio Tutolo ha annunciato l’intenzione di presentare un sub emendamento che, riproponendo il contenuto della proposta di legge già iscritta all’ordine del giorno, chiede l’abrogazione della norma principale così da tornare alla legge precedente che stabiliva l’incompatibilità per i sindaci (imponendo dimissioni dalla carica se eletti in Consiglio) e non l’incandidabilità.

Il centrodestra ha richiesto sul punto il voto segreto. Il dibattito è in corso.

ansa