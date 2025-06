Foggia, muore dopo dimissione dal Pronto Soccorso: la denuncia di un cittadino

Foggia – Una lettera aperta al direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Policlinico-Riuniti» di Foggia, Enrico Ciccarelli, denuncia una tragica vicenda che mette in luce le criticità del sistema sanitario locale e solleva interrogativi sulla qualità dell’assistenza offerta ai cittadini.

Ciccarelli racconta la drammatica vicenda dell’architetto Fernando di Trani, morto lo scorso 15 giugno dopo aver accusato un forte dolore conseguente a un evento traumatico.

Dopo aver consultato il Pronto Soccorso del Policlinico di Foggia, Fernando aveva subito una lastra al torace che, secondo quanto riferito, non aveva evidenziato fratture.

Tuttavia, poche ore dopo essere tornato a casa, l’uomo è deceduto, lasciando la famiglia nello sconforto e nel dubbio circa la qualità dell’assistenza ricevuta.

Nella sua lettera, Ciccarelli esprime un profondo dolore e un forte dubbio che la morte di Fernando possa essere stata evitata, sottolineando come l’accertamento diagnostico possa aver sottovalutato una condizione più grave.

“Il dolore della nostra famiglia si associa al sospetto che l’assistenza non sia stata quella dovuta, e che questa tragica fine possa essere stata evitabile con maggiore attenzione e scrupolo”, scrive.

Ma il cittadino va oltre, evidenziando le criticità strutturali e organizzative del sistema sanitario, in particolare nel contesto dei Pronto Soccorso, spesso oberati da un carico di lavoro insostenibile.

Ciccarelli denuncia la carenza di personale, l’uso di medici «gettonisti» e gli «accessi impropri» che aggravano la già difficile situazione, contribuendo a un servizio che rischia di essere troppo spesso inadeguato.

Il testo si interroga anche sulle procedure di triage e sulle pratiche diagnostiche, chiedendo se siano sufficientemente attente e tempestive per garantire la vita e la salute dei cittadini.

“Esami semplici come l’elettrocardiogramma o altri accertamenti potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte”, scrive, chiedendo rassicurazioni sul livello di preparazione e dotazione tecnologica del Dipartimento di Emergenza-Urgenza del Policlinico.

Ciccarelli conclude con un appello alle autorità sanitarie e politiche, affinché si affrontino con urgenza e responsabilità le criticità del sistema, per evitare che altre famiglie debbano vivere il dolore di una perdita evitabile.

“Voglio credere che il nostro Policlinico possa essere un punto di riferimento efficiente e umano, ma per farlo bisogna investire risorse, organizzare meglio il personale e garantire un’assistenza di qualità a tutti i cittadini”, afferma.

Una denuncia forte, che mette in discussione il funzionamento di un sistema fondamentale per la tutela della vita e della salute pubblica, e che invita a riflettere sulle responsabilità di chi gestisce e organizza le strutture sanitarie in Italia.

