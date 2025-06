Foggia: pm chiede domiciliari per 7 persone nell’inchiesta su false certificazioni da centro di formazione

Foggia – La Procura della Repubblica di Foggia ha avanzato richieste di misure cautelari nell’ambito di un’indagine riguardante presunte false certificazioni rilasciate da un centro di formazione autorizzato.

Le certificazioni, finalizzate a attestare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte dei datori di lavoro, sarebbero state falsificate in un periodo compreso tra il 2021 e il 2022.

Il pubblico ministero Roberta Bray ha chiesto al giudice per le indagini preliminari Michela Valente 13 misure cautelari: domiciliari per sette indagati e obbligo di firma in caserma per altri sei.

Si precisa che, erroneamente riportato ieri, non sono stati richiesti carcere per nessuno dei coinvolti.

Gli indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere e falsificazione di documenti, sono stati ascoltati nei giorni scorsi dal giudice in base al decreto Nordio, che prevede interrogatori preventivi prima di decidere sulle eventuali misure restrittive.

La procedura serve a valutare le versioni difensive e a verificare la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

Oltre ai 13 indagati principali, la procura ha precisato che altre 22 persone sono coinvolte nel procedimento, ma non sono state avanzate richieste di misure cautelari nei loro confronti.

L’indagine prosegue con l’obiettivo di fare luce su un presunto sistema illecito volto a falsificare certificazioni fondamentali per la sicurezza sul lavoro, con possibili ripercussioni sulla tutela dei lavoratori coinvolti.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it