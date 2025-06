Sempre meno agenti in Capitanata la sicurezza pubblica rischia il tracollo. È questa la dura denuncia che arriva dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Foggia, che punta il dito contro l’ennesima tornata di assegnazioni di personale, giudicata del tutto insufficiente e sbilanciata rispetto alle reali necessità del territorio.

Sempre meno agenti: nessun rinforzo

Un grido d’allarme che parte da numeri impietosi: zero nuovi agenti per la Questura di Foggia, zero per i Commissariati di Manfredonia e Cerignola, nessun rinforzo per la Polfer, la Polizia Postale e nemmeno per l’Autocentro. Solo una unità alla Stradale, una all’Autocentro, tre a San Severo, otto a Lucera.

“Siamo all’assurdo”, scrive il segretario provinciale Giuseppe Vigilante in una nota indirizzata alla segreteria nazionale e regionale del SAP, al Prefetto e al Questore di Foggia. “L’organico diminuisce mentre il carico di lavoro aumenta. La situazione è diventata drammatica e non più sostenibile.”

Il SAP foggiano sottolinea come questa provincia sia teatro quotidiano di episodi di criminalità grave: incendi, danneggiamenti, rapine, omicidi. Solo pochi giorni fa, a Manfredonia, un incendio ha distrutto sei automobili e danneggiato un bar. Un episodio che alimenta il clima di paura in una città dove, a fronte di un organico previsto di 70 agenti, ne risultano operativi circa la metà.

“Come si può controllare un territorio così vasto e problematico con questi numeri? Come si fronteggia la criminalità organizzata, la mafia violenta che qui è radicata? Nessuno ci ha ancora dato una risposta concreta”, si legge nel documento sindacale.

Il SAP denuncia inoltre il silenzio istituzionale che accompagna queste scelte. “È l’ennesima occasione persa. Foggia e la sua provincia vengono sistematicamente penalizzate. È frustrante vedere ignorate le nostre denunce, i dati allarmanti e il bisogno urgente di rinforzi.”

Dietro a questa protesta, c’è anche l’amarezza per una percezione ormai consolidata: quella di un territorio lasciato indietro, pur essendo uno dei più delicati sotto il profilo dell’ordine pubblico. “Forse qualcuno si dimentica che questa è terra di mafia. Non lo dice solo il SAP, lo dicono i fatti, le indagini, le cronache quotidiane.”

Per questo, in modo provocatorio ma deciso, il sindacato lancia una proposta che suona come un ultimatum: rivedere e possibilmente ridurre i servizi di polizia in città e provincia fino a quando non sarà garantito un numero adeguato di agenti.

Un passo forte, quasi simbolico, ma che punta a scuotere le coscienze. “Non si può più andare avanti così. Senza personale, il controllo del territorio h24 è un’illusione. A meno che qualcuno non abbia il dono della clonazione”, si legge ironicamente ma con evidente amarezza nel comunicato.

Il SAP assicura che continuerà a denunciare questa situazione “con forza e determinazione” e invita le istituzioni centrali a intervenire con urgenza. “Noi non ci fermeremo e non ci fermeranno”, conclude il segretario Vigilante. “Ma da soli, non possiamo più garantire quello che i cittadini si aspettano e meritano: sicurezza vera.”