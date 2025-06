Incidente mortale a San Paolo di Civitate: scontro tra furgoncino e moto, un centauro perde la vita

San Paolo di Civitate (Foggia) – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo la strada che collega San Severo a San Paolo di Civitate, provocando una tragedia e il ferimento di un altro conducente.

Intorno alle 20.30, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro violento tra un furgoncino Opel Combo e una motocicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha avuto conseguenze fatali per il centauro, sbalzato sull’asfalto e deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimare il motociclista senza successo.

Il conducente del furgoncino, invece, è rimasto ferito e sotto shock; è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, chiamati a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall’incidente.

I carabinieri hanno avviato i rilievi necessari per chiarire le dinamiche dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, creando disagi alla circolazione locale.

La comunità si stringe intorno ai familiari della vittima in questo momento di grande dolore. Le indagini proseguono per fare luce sulle cause dell’incidente e prevenire future tragedie sulla viabilità della zona.

Lo riporta foggiatoday.it