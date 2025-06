La Rai valuta il trasferimento del Festival di Sanremo: il Gargano possibile nuova sede

FOGGIA – La Rai sta seriamente considerando l’ipotesi di spostare il Festival della Canzone Italiana lontano da Sanremo, come riportato da “Rolling Stone Italia” e confermato anche da “Il Messaggero“.

Dopo oltre settant’anni nella cittadina ligure, i rapporti tra l’azienda pubblica e il Comune si sarebbero incrinati, portando alla valutazione di alternative che potrebbero cambiare radicalmente il volto dell’evento.

Le motivazioni principali sono legate a richieste economiche ritenute eccessive: tra queste, un aumento di un milione di euro per l’affitto dell’Ariston e una quota sugli introiti pubblicitari.

Inoltre, le strutture attuali sono considerate ormai inadatte a sostenere un evento di portata internazionale, spingendo la Rai a cercare nuove location.

Le regioni interessate si sono già fatte avanti: tra le candidate più accreditate ci sono la Costiera Amalfitana (con Sorrento tra le principali ipotesi), la Versilia (con Viareggio in pole position) e alcune località della costa adriatica come Rimini, Senigallia o il Gargano.

Non si esclude nemmeno l’idea di rendere il festival itinerante, con rotazioni ogni due anni, trasformandolo in un vero e proprio tour lungo le coste italiane.

Tra le aree più attive sulla candidatura c’è la Campania, con il presidente Vincenzo De Luca che ha già manifestato pieno supporto logistico ed economico all’iniziativa.

Secondo i vertici Rai, infatti, l’importanza del festival andrebbe oltre la sua sede fisica: “L’evento è ormai più forte del luogo che lo ospita”, si legge nelle discussioni interne.

In questo contesto, Sanremo viene sempre più considerata una tappa del passato, mentre si guarda con interesse alle possibilità offerte dalla grande provincia italiana.

La visione condivisa è quella di valorizzare luoghi riconoscibili, accessibili e capaci di rappresentare l’identità culturale italiana.

Da Nord a Sud, la penisola offre scenari ideali per uno spettacolo che possa essere punto di ritrovo per il pubblico televisivo e per chi desidera vivere dal vivo l’atmosfera del festival.

Staremo a vedere quale sarà la decisione finale della Rai nei prossimi mesi.

Quel che è certo è che questa possibile svolta potrebbe segnare una nuova era per uno degli eventi più amati dagli italiani.