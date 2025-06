Muore dopo l’estrazione di un dente del giudizio: “Tossicità sistemica da anestetico locale”

PERUGIA – Doveva essere un normale appuntamento dal dentista, quello del 26 settembre 2024. Una visita di routine per curare una carie. Invece, si è trasformata in una tragedia. Gaia Pagliuca, 23 anni, originaria dell’Umbria, è entrata in uno studio odontoiatrico ad Assisi e non ne è più uscita cosciente. Dopo tre giorni di coma, è morta il 29 settembre all’ospedale di Perugia. Oggi, a distanza di nove mesi, i risultati della consulenza medico-legale disposta dalla Procura gettano nuova luce su quanto accaduto, sollevando gravi interrogativi sull’operato dei sanitari.

Il referto è chiaro: “L’arresto cardiocircolatorio che ha colpito la giovane è da ricondurre a tossicità sistemica da anestetico locale”, ovvero da un sovradosaggio o da un’assimilazione eccessiva del farmaco somministrato per l’anestesia. Un evento raro, ma potenzialmente letale, specie se non gestito tempestivamente.

Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, Gaia non sarebbe nemmeno dovuta sottoporsi a un intervento chirurgico quel giorno. La ragazza si era recata dal dentista per curare una carie, dopo aver appena mangiato. Nessuno le aveva comunicato che sarebbe stato estratto un dente del giudizio. Una procedura chirurgica non programmata che, per di più, richiede solitamente il digiuno per evitare il rischio di rigurgito e vomito. E infatti proprio questo è accaduto: Gaia ha avuto un episodio di vomito alimentare durante la seduta, complicando ulteriormente la situazione clinica.

Ma non è tutto. La consulenza medico-legale sottolinea che la giovane aveva già manifestato in passato forte ansia e sintomi vagali durante le cure dentistiche, tanto da essere accompagnata regolarmente dal padre. Una condizione di fragilità emotiva che i professionisti avrebbero dovuto tenere maggiormente in considerazione, anche in fase di pianificazione del trattamento.

Durante la seduta, nonostante l’inoculazione iniziale di quattro fiale di anestetico tronculare, Gaia continuava a lamentare dolore. La dentista ha quindi deciso di somministrare ulteriori due fiale, stavolta con tecnica intralegamentosa, ovvero direttamente nei legamenti del dente. Subito dopo, si è proceduto all’estrazione del dente del giudizio. L’intervento si è però concluso in modo drammatico: arresto cardiaco prolungato, durato circa un’ora.

Il consulente della Procura ha spiegato che “in linea generale, meno anestetico si usa, minore è il rischio di tossicità sistemica”. Inoltre, l’anestesia tronculare non avrebbe sortito l’effetto desiderato, probabilmente a causa di una tecnica esecutiva inadeguata o di alterazioni anatomiche non rilevate. Ma l’elemento più grave, per l’accusa, è l’assenza di una corretta preparazione: “In assenza di uno studio radiografico adeguato – si legge nella relazione – era maggiore la possibilità di insuccesso terapeutico”.

Il quadro si aggrava ulteriormente quando si analizza la gestione dell’emergenza. Il defibrillatore, pur presente nello studio, non sarebbe stato utilizzato tempestivamente. Una grave omissione, secondo la consulenza, che avrebbe potuto fare la differenza nel supporto delle funzioni vitali: “L’uso del defibrillatore è di fondamentale importanza nei casi come questo. Il mancato impiego appare del tutto inadeguato”.

Oggi, tre dentisti dello studio di Assisi – un padre e le sue due figlie – sono ufficialmente indagati per omicidio colposo. In particolare, la condotta della dentista che ha eseguito l’estrazione è ritenuta dalla Procura “non esente da censure”.

Gaia Pagliuca è morta per le conseguenze di un prolungato arresto cardiaco. Una morte che, con ogni probabilità, poteva essere evitata. La sua famiglia ora chiede giustizia, mentre la magistratura perugina prosegue con gli accertamenti per fare piena luce su una vicenda che scuote profondamente la fiducia nella sanità privata e nelle pratiche odontoiatriche.

Un caso che richiama l’attenzione sulla necessità di protocolli rigorosi, sull’importanza della comunicazione medico-paziente e sull’impiego tempestivo di strumenti salvavita. Perché nessuno dovrebbe morire per una carie.