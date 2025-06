La Lega Navale Italiana – sezione di Manfredonia – ha inaugurato giovedì 26 giugno la rassegna estiva “Riflessi di Mare…Eventi alla Lega Navale”, inserita nel più ampio cartellone del “Manfredonia Festival…Operazione Estate 2025” promosso dall’Amministrazione Comunale.

Riflessi di Mare…… Eventi alla Lega Navale: un successo il debutto

Il primo appuntamento in “Riflessi di Mare…. Eventi alla Lega Navale” è intitolato “Pancotto e Dintorni…Storia e Sapori di Manfredonia”, ha offerto una piacevole immersione nella tradizione gastronomica locale.

Guidata dal socio Antonio Tasso, la serata ha visto come ospite d’onore la sociologa e studiosa di antropologia alimentare Pasquina Sacco, autrice del volume “Pancotto Garganico… Il Piatto della Pazienza” (2008, ed. Grenzi).

Sacco ha narrato le origini del pancotto sipontino – con bietola e rucola, il tutto esaltato dall’olio di coratina – e ne ha illustrato la variante costiera, caratterizzata da zucca gialla e favetta, condita con pregiato olio di peranzana, che si diffonde lungo la costa da Vieste a Peschici. Grande interesse ha suscitato anche l’“Acquasale sipontina”, arricchita dall’olio “ogliarola garganica”, presidio Slow Food del territorio.

Il presidente Franco Brunetti, al termine della serata, ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo dei partecipanti: “Grazie al direttivo e a tutti i soci, abbiamo dato vita a un’iniziativa aperta alla cittadinanza, capace di favorire scambi di idee e esperienze. Un ringraziamento speciale va all’azienda casearia San Salvatore, che ha offerto degustazioni di caciocavallo podolico, nodini e ciliegine di latte montano, e al panificio Sant’Antonio di Zapponeta, per il generoso contributo del pane necessario alla preparazione dei piatti.”

Il calendario prevede ancora undici incontri dedicati a temi che spaziano dalla cultura gastronomica alla geopolitica, dall’astronomia agli sport acquatici – regate, gare di canoa e nuoto in acque libere – per un’estate che celebra il mare in tutte le sue sfaccettature. Il prossimo evento si terrà a inizio luglio: continuate a consultare il programma del “Manfredonia Festival 2025” per non perdere nulla.