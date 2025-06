La FLC CGIL di Foggia esprime profonda preoccupazione e netto dissenso in merito alla possibile decisione dell’Università di Foggia – appresa tramite notizie di stampa – di spostare a Troia i corsi del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il sostegno didattico. Un’ipotesi che, se confermata, rischia di danneggiare seriamente l’accessibilità alla formazione dei futuri insegnanti di sostegno, compromettendo la funzione stessa dell’Ateneo nel territorio e aggravando le difficoltà logistiche ed economiche degli aspiranti docenti.

Il TFA Sostegno è un percorso fondamentale per la scuola dell’inclusione, rivolto a formare figure professionali capaci di garantire pari opportunità e diritti agli studenti con disabilità. Decentralizzare tale percorso in un comune distante come Troia – collocato a oltre 30 km dal capoluogo, in un’area scarsamente servita dai trasporti pubblici – rappresenterebbe una scelta miope e penalizzante per una platea già fortemente eterogenea. I corsisti provengono da tutta la provincia di Foggia, ma anche da altre province pugliesi: molti sono lavoratori, genitori o studenti fuori sede, che verrebbero messi in seria difficoltà da uno spostamento che comporterebbe tempi più lunghi, costi aggiuntivi e una generale disorganizzazione della vita quotidiana.

Foggia, città capoluogo, è il naturale baricentro della formazione universitaria sul territorio: possiede strutture adeguate, collegamenti migliori, e soprattutto ospita numerose scuole convenzionate dove i corsisti svolgono il tirocinio. Spostare l’intero percorso a Troia, per quanto si tratti di una cittadina ospitale e ricca di storia, equivarrebbe a depotenziare il ruolo dell’Università all’interno del sistema scolastico provinciale, senza alcun beneficio evidente in termini di qualità della formazione.

Inoltre, la delocalizzazione potrebbe compromettere gravemente la continuità didattica e la necessaria interazione tra università, scuole e territorio. Il TFA Sostegno, per sua natura, necessita di prossimità ai contesti scolastici reali: spostare fisicamente i corsi lontano dalle principali scuole partner rischia di scollegare la teoria dalla pratica, e di rendere meno efficace un percorso già molto impegnativo e selettivo.

È inaccettabile che una decisione di tale portata venga presa senza un confronto preliminare con le organizzazioni sindacali, i rappresentanti degli studenti e tutti gli stakeholder coinvolti. L’Università, come istituzione pubblica, ha il dovere di agire con trasparenza, rendendo noti i criteri che hanno portato a tale ipotesi e fornendo un’analisi costi-benefici chiara, verificabile e condivisa. Agire unilateralmente su temi che incidono sulla qualità della formazione e sul futuro della scuola significa minare la fiducia nella governance accademica e nell’effettiva missione sociale dell’Ateneo.

Per queste ragioni, la FLC CGIL di Foggia chiede con forza:

Il ritiro immediato della proposta di trasferimento del TFA Sostegno a Troia e il mantenimento dei corsi nella città di Foggia;

L’apertura urgente di un tavolo di confronto con il Rettorato, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei corsisti;

La pubblicazione trasparente dei motivi alla base della scelta, con documentazione tecnica e valutazioni oggettive.

“Siamo pronti a sostenere ogni iniziativa di mobilitazione, nel rispetto della legalità, insieme a studenti, docenti precari e cittadinanza – dichiara Giuseppe Ciuffreda, Segretario Generale della FLC CGIL di Foggia – perché non possiamo permettere che un percorso finalizzato all’inclusione venga reso di fatto inaccessibile a causa di scelte organizzative incomprensibili. L’Università ha la responsabilità di garantire il diritto allo studio e di rispondere ai bisogni del territorio. Questo significa ascoltare chi studia e lavora, non calare decisioni dall’alto”.

Il TFA per il sostegno non può diventare un percorso ad ostacoli: deve restare un’opportunità reale per chi vuole contribuire a costruire una scuola più equa, vicina ai bisogni di tutti e radicata nel contesto in cui opera.