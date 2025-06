ROMA – Una vicenda drammatica e complessa scuote l’opinione pubblica: Antonella Marrella, 50 anni, si trova attualmente in carcere a Rebibbia con l’accusa di aver lasciato morire di fame e sete la madre anziana e invalida, mentre era in vacanza in Abruzzo.

La vicenda solleva interrogativi su responsabilità, salute mentale e tutela delle persone più fragili.

Secondo le perizie depositate in tribunale, la donna sarebbe affetta da un disturbo borderline della personalità, con tratti ossessivi e maniacali.

Il neuropsichiatra Rocco Zoccali, consulente della difesa, ha evidenziato che Antonella avrebbe mostrato durante i colloqui uno stato maniacale e delirante, che avrebbe potuto comprometterne la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

La tragedia familiare

La vittima è l’84enne madre di Antonella, invalida e affetta da glaucoma, praticamente cieca, che viveva sola nella loro casa di Montelibretti.

La donna non aveva modo di provvedere a se stessa e, secondo quanto ricostruito, morì di stenti mentre la figlia era in vacanza con i figli in Abruzzo.

La scoperta è avvenuta quando i carabinieri, intervenuti per un atto di routine, hanno sentito l’odore di decomposizione e hanno trovato il corpo dell’anziana.

Antonella aveva lasciato la madre sola, sostenendo di essere in vacanza con i figli e di aver affidato la donna a una badante.

Tuttavia, le indagini hanno rivelato che la donna era completamente abbandonata, senza cibo né acqua, e senza possibilità di chiedere aiuto, dato che in casa non c’erano telefoni funzionanti.

Il percorso giudiziario e le perizie

Dopo il ritrovamento del corpo, Antonella è stata arrestata con l’accusa di omicidio e inizialmente posta agli arresti domiciliari.

Tuttavia, la presenza di alcuni ‘pizzini’ in cui pianificava la fuga ha portato al suo trasferimento in carcere.

La donna ha sempre sostenuto di aver agito sotto forte stress e di aver voluto sfuggire a un rapporto violento con il compagno, con cui aveva anche denunciato maltrattamenti pochi mesi prima.

La difesa ha richiesto una perizia psichiatrica, che ha concluso che Antonella fosse parzialmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, a causa di un disturbo borderline e di uno stato mentale alterato.

Prossime tappe

Il processo proseguirà con l’udienza prevista per il 9 ottobre. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla tutela delle persone fragili e sulla responsabilità di chi si trova in condizioni di salute mentale alterata.

