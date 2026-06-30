Un uomo di 50 anni, residente nel Brindisino, comparirà dal prossimo 2 luglio davanti al Tribunale di Bari con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, residente in provincia di Bari.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, la donna avrebbe deciso di interrompere la relazione e di non riallacciare il rapporto. Da quel momento, l’uomo avrebbe iniziato una serie di comportamenti ossessivi e persecutori, tali da provocarle «un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità», come riferito dall’avvocata della vittima, Anna De Tommaso.

Gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra febbraio e marzo scorsi. In base alle accuse, il 50enne avrebbe tempestato la donna di telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte, arrivando a effettuare 79 chiamate nel corso di una sola serata.

Dopo che la vittima aveva bloccato il suo numero, l’uomo l’avrebbe minacciata di raggiungerla presso la sua abitazione, cosa che, secondo gli atti, sarebbe poi avvenuta. Inoltre, avrebbe continuato a seguirla nei suoi spostamenti, presentandosi anche nei pressi del luogo di lavoro e durante il tempo libero.

Spaventata e provata dalla situazione, la donna ha deciso di presentare querela, assistita dall’associazione Gens Nova.

Su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato, procedimento previsto nei casi in cui gli elementi di prova siano ritenuti evidenti e che consente di saltare l’udienza preliminare, portando direttamente il caso al dibattimento.

Lo riporta ansa.it.