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Home // Prima pagina // Agguato mortale in via de Marinis a Carbonara. Morto Alessandro Signorile

MORTALE SIGNORILE Agguato mortale in via de Marinis a Carbonara. Morto Alessandro Signorile

L’autore dell’omicidio è stato arrestato pochi minuti dopo aver sparato, dai carabinieri. Dalle prime informazioni si stava per costituire.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Prima pagina //

Bari, omicidio in pieno giorno a Carbonara: ucciso un uomo in via De Marinis a pochi metri da piazza Umberto. La vittima è Alessandro Signorile un operaio edile di 37 anni residente a Ceglie del Campo. L’autore dell’omicidio è stato arrestato pochi minuti dopo aver sparato, dai carabinieri. Dalle prime informazioni si stava per costituire.

La vittima era in bici, quando sarebbe stata colpita da 4 colpi di arma da fuoco. Sul posto polizia e carabinieri.

La prima pista seguita sarebbe quelle dell’omicidio passionale. Le urla dei parenti arrivati sul luogo del delitto erano tutte indirizzate contro una donna che potrebbe aver avuto un legame con la vittima.

L’area in cui è avvenuto il delitto è stata interdetta dagli agenti della polizia locale. Lo riporta baritoday.it.

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