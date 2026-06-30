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VICO DEL GARGANO Agorà 2026 a Vico del Gargano, Lucangeli e Garofano tra i protagonisti della rassegna culturale

La rassegna porterà nel centro storico e nelle piazze cittadine alcuni tra i più importanti protagonisti italiani della divulgazione

Agorà 2026 a Vico del Gargano, Lucangeli e Garofano tra i protagonisti della rassegna culturale

Agorà 2026 a Vico del Gargano, Lucangeli e Garofano tra i protagonisti della rassegna culturale - Combo: StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Eventi // Gargano //

Vico del Gargano si prepara a un’estate all’insegna della cultura con la nuova edizione di “Agorà”, in programma dal 9 luglio al 29 agosto 2026, promossa dal Comune e dalla Pro Loco. La rassegna porterà nel centro storico e nelle piazze cittadine alcuni tra i più importanti protagonisti italiani della divulgazione, della scienza, della letteratura e della psicologia.

Le piazze San Domenico e Castello diventeranno luoghi di incontro e confronto, trasformandosi in una vera agorà contemporanea. Ogni appuntamento sarà accompagnato dalle “Distrazioni musicali” curate da Angela Virgilio, con la partecipazione del maestro Francesco Mastromatteo, a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera degli eventi.

Il sindaco Raffaele Sciscio sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: «Agorà non è soltanto una rassegna culturale, ma un momento di vera coesione per la nostra comunità. Quest’anno accogliamo personalità di straordinario prestigio come la professoressa Daniela Lucangeli e il generale Luciano Garofano, ma soprattutto diamo spazio ai nostri ragazzi. Vedere gli studenti dell’I.I.S.S. “Publio Virgilio Marone” protagonisti sul palco dimostra che la cultura a Vico è viva, partecipata e guarda con fiducia al futuro».

L’assessore alla Cultura Rita Selvaggio evidenzia invece la varietà del programma: «Abbiamo costruito un programma capace di mettere in dialogo psicologia, scienza, letteratura, cinema e attualità. Ogni incontro rappresenterà un’occasione di crescita collettiva e di confronto, con uno sguardo particolare rivolto alle nuove generazioni».

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello del 30 luglio con la pedagogista Daniela Lucangeli, tra le voci più autorevoli sulle neuroscienze e i processi educativi, che presenterà l’incontro “Educare in tempo di tempesta”, dedicato alle sfide dell’apprendimento e al rapporto tra emozioni e crescita.

Il 29 agosto chiuderà la rassegna il generale Luciano Garofano, già comandante del RIS dei Carabinieri, protagonista dell’incontro “Science vs Fiction”, insieme all’avvocato Michele Vaira, dedicato al caso di Yara Gambirasio e al rapporto tra indagine scientifica e narrazione televisiva.

Grande spazio anche ai giovani con il Cinema Scuola Lab, in programma il 26 luglio in Piazza Castello, dove gli studenti dell’I.I.S.S. “Publio Virgilio Marone” presenteranno i cortometraggi realizzati grazie a un progetto ministeriale, trasformando il linguaggio cinematografico in strumento di formazione e creatività.

Il cartellone si apre il 9 luglio con lo scrittore Gianluca Caporaso, prosegue il 27 luglio con il dialogo tra il giornalista Aldo Giorgio Salvatori e la ricercatrice Lucrezia Cilenti, e il 7 agosto con il professor Antonello Bellomo, che affronterà il tema della solitudine digitale insieme alla psicologa Veronica Gatto. Il 10 agosto sarà invece la volta dello scrittore Jonathan Granatieri, in dialogo con la linguista Maria Anna Romondia.

Con incontri, spettacoli e momenti di confronto, Agorà 2026 conferma Vico del Gargano come uno dei centri culturali più attivi del territorio, capace di unire divulgazione, partecipazione e crescita della comunità.

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