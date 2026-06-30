Amii Stewart a Vieste con " Ci vorrebbero mille canzoni": una notte magica di grande musica a Marina Piccola

VIESTE (FG) – La grande musica internazionale sbarca sul Gargano per un appuntamento imperdibile. Giovedì 16 Luglio, alle ore 21:00, la splendida cornice di Marina Piccola a Vieste ospiterà il concerto di Amii Stewart, una delle voci più potenti, raffinate e iconiche della disco music e del soul contemporaneo.

L’evento è fortemente sostenuto dal Comune di Vieste, in stretta collaborazione con l’Associazione culturale musicale “Gargano Music” di Vieste – presieduta da Sandra Cardone – e l’orchestra “I Suoni del Sud”, con la direzione artistica del M° Andrea Vescera. Un viaggio emozionale tra pop, soul e cantautorato italiano

L’artista presenterà il suo straordinario progetto “Ci vorrebbero mille canzoni”: un vero e proprio itinerario musicale pensato per raccontare la storia di una voce inconfondibile, capace di spaziare tra generi diversi con un’eleganza scenica e una tecnica vocale straordinarie. Fin dagli esordi nel teatro musicale e nei musical, Amii Stewart ha dimostrato una vocalità potente e ricca di influenze gospel e soul. In questo speciale concerto, la sua versatilità guiderà il pubblico attraverso:

I grandi capisaldi della musica pop internazionale e i brani che l’hanno resa celebre nel mondo. Un profondo omaggio al cantautorato italiano, con personali e intense interpretazioni di successi di pilastri come Ennio Morricone, Mina, Sting, Lucio Dalla, Pino Daniele, Vasco Rossi e molti altri. Sul palco: l’orchestra I Suoni del Sud di Foggia, un imponente organico arricchito da una solida sezione ritmica e da un ensemble vocale. La sinergia tra la voce della Stewart e il tessuto orchestrale promette di regalare una serata carica di emozioni e arrangiamenti inediti di grandissimo impatto.