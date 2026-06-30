Le elezioni amministrative del 2027 sono ancora lontane, ma il dibattito politico a San Marco in Lamis è già entrato nel vivo. Le recenti dichiarazioni dell’assessore Caterina Ferro, che ha escluso qualsiasi alleanza del Partito Democratico con la Lega e con l’area politica riconducibile ad Angelo Cera, contribuiscono a definire il perimetro entro cui il centrosinistra intende muoversi.

Una posizione che punta a rassicurare il proprio elettorato.

Gli elettori, infatti, hanno il diritto di conoscere con chiarezza il progetto politico e le alleanze che le forze in campo intendono costruire. La trasparenza rappresenta un elemento essenziale per tutelare la fiducia dei cittadini e consentire loro una scelta consapevole.

Nel corso di un colloquio telefonico con la rappresentante del Partito Democratico, Caterina Ferro, è emersa anche una riflessione sul recente confronto politico che ha coinvolto il sindaco Michela Merla, Angelo Cera e l’ex vicesindaco Angelo Ianzano.

Secondo la lettura della stessa Ferro, le dichiarazioni pronunciate dal sindaco e da Cera non vengono smentite nel loro contenuto, ma vanno inserite in un contesto politico ben preciso. A suo avviso, Angelo Cera, politico di lunga esperienza, avrebbe saputo orientare il dibattito, “lanciando l’amo“, mentre il sindaco vi avrebbe aderito forse con eccessiva spontaneità. Una dinamica che la stessa Ferro ha poi ricondotto, con una battuta, al clima particolarmente caldo della giornata: “Faceva molto caldo.”

Un’osservazione pronunciata con tono ironico, ma che lascia trasparire il clima di forte tensione che si respira oggi a San Marco in Lamis.

Un contesto inevitabilmente influenzato anche dalle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato la vita politico-amministrativa cittadina. Pur trattandosi di procedimenti ancora nelle fasi iniziali e nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, il dibattito pubblico si è inevitabilmente acceso. Tuttavia, proprio perché si rappresentano istituzioni e partiti politici, occorre evitare che il confronto degeneri in contrapposizioni personali che rischiano di indebolire il ruolo delle forze democratiche.

Ferro riconosce che vi sia stata una piccola “défaillance” comunicativa, ma tiene a precisare un punto fondamentale: la sua non è una valutazione politica nei confronti di Angelo Ianzano, bensì una considerazione di carattere istituzionale.

“La politica necessita della maggioranza e dell’opposizione e nessuno può esimersi dall’essere presente. Forse abbiamo lasciato correre troppo tempo; avremmo dovuto provvedere immediatamente ai richiami previsti e, ove ne ricorressero i presupposti, alle surroghe, strumenti disciplinati dalla legge.”

Una riflessione che richiama il valore della partecipazione democratica e del rispetto delle istituzioni, indipendentemente dall’appartenenza politica.

Guardando al futuro, Ferro ritiene che qualcosa si stia muovendo nel panorama politico locale.

“Forse qualcosa non va e si muove verso volti nuovi e meno statici mentalmente. L’attesa è terminata, e il Campo Largo deve necessariamente imboccare la strada della costruzione.”

Nel ragionamento dell’esponente democratica trova spazio anche un riferimento a quanto accaduto recentemente a San Giovanni Rotondo, esperienza che, a suo giudizio, rappresenta un precedente da non ripetere.

“Mi auguro che quanto è accaduto a San Giovanni Rotondo non possa ripetersi a San Marco in Lamis.”

Le prossime settimane, a partire dalla Festa dell’Unità in programma dal 15 al 17 luglio, potrebbero rappresentare un primo banco di prova per comprendere se il progetto del Campo Largo riuscirà a trasformarsi da semplice ipotesi politica a percorso condiviso.

In una fase così anticipata della competizione elettorale, resta comunque fondamentale che il confronto si sviluppi sui programmi, sulle idee e sul futuro della città, lasciando ai cittadini il compito di valutare la credibilità delle coalizioni e delle proposte che si presenteranno alle elezioni del 2027.

A cura di Maurizio Varriano