Asili nido comunali, Manfredonia prepara la nuova gara da oltre 4 milioni: servizio verso il potenziamento

Il Comune di Manfredonia avvia il percorso per il nuovo affidamento della gestione degli asili nido comunali. Con la determinazione dirigenziale n. 1130 del 25 maggio 2026, firmata dal dirigente del Settore III, dottor Matteo Ognissanti, l’Ente approva l’indizione della gara per la concessione del servizio, in vista della scadenza dell’attuale gestione prevista per il 20 settembre 2026.

L’atto riguarda un servizio considerato essenziale per le politiche familiari e per la prima infanzia, già inserito nel Piano Sociale di Zona approvato nella Conferenza di Servizi del 18 maggio 2023. Le strutture comunali attualmente attive sono quelle di via Daunia e via Florio, con una capacità ricettiva complessiva pari a 85 posti bambino: 25 nella prima sede e 50 nella seconda, elevabili a 60 tenendo conto dello scarto tra iscritti e frequenza effettiva.

La nuova procedura sarà espletata mediante gara aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023. La concessione avrà durata di 36 mesi, con possibilità di prosecuzione e ulteriori estensioni secondo quanto indicato nel capitolato.

Il valore complessivo presunto del servizio è pari a 4.088.000 euro, IVA compresa, per il triennio di affidamento. A questa cifra si aggiungono 77.671,98 euro per incentivi tecnici e 660 euro per il contributo ANAC. La spesa sarà sostenuta attraverso risorse legate ai buoni servizio infanzia della Regione Puglia e ai fondi FELS asilo nido.

La programmazione economica prevede una ripartizione su più annualità: 242.550 euro nel 2026, 1.399.663,85 euro nel 2027, 1.428.786,15 euro nel 2028 e 1.017.000 euro nel 2029, per il periodo gennaio-luglio. Le somme saranno imputate principalmente ai capitoli 5063, relativo ai buoni servizio infanzia, e 5444, relativo ai fondi FELS.

Uno degli aspetti più significativi dell’atto è il previsto ampliamento del servizio. L’Amministrazione ha infatti attinto a fondi PNRR per la realizzazione di due nuovi asili nido: uno nell’area del comparto CA5 del PRG di Manfredonia, l’altro nel Secondo Piano di Zona, nei pressi della chiesa Spirito Santo. Le due strutture avranno una capacità complessiva prevista di 108 posti bambino, rispettivamente 60 e 48.

Le nuove sedi, una volta completate e autorizzate al funzionamento secondo la normativa regionale, potranno essere affidate al nuovo concessionario, ampliando in modo consistente l’offerta comunale. L’obiettivo è raggiungere gli standard di legge sul rapporto tra popolazione interessata e posti disponibili nei servizi per la prima infanzia.

Per l’accesso al servizio continueranno a essere utilizzati i criteri dei buoni servizio infanzia regionali. È prevista anche la possibilità di inserire minori non rientranti tra i beneficiari dei buoni, ma presenti nelle graduatorie regionali, entro i limiti della capacità ricettiva. Le famiglie potranno inoltre usufruire del bonus asilo nido dell’INPS, secondo la disciplina nazionale.

Il costo unitario del servizio è indicato in 807 euro mensili, IVA compresa, per posto bambino, in linea con le tariffe regionali vigenti. Il piano economico è stato costruito in modo prudenziale, considerando una copertura del servizio pari a circa il 90% e non il pieno teorico dei posti disponibili.

Con la determinazione viene nominato anche il gruppo di lavoro interno. Responsabile del procedimento è lo stesso dirigente Matteo Ognissanti, affiancato da collaboratori amministrativi e contabili. Il responsabile dell’esecuzione sarà Angela D’Antuono.

Il provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia il 30 giugno 2026. Il visto contabile favorevole è subordinato al trasferimento del rischio d’impresa dal Comune all’operatore economico assegnatario del servizio, elemento centrale nella configurazione della concessione.

A cura di Michele Solatia.