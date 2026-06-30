ZAPPONETA – Nuovo assalto a uno sportello bancomat nel Foggiano. Nella notte, intorno alle 4, un gruppo di malviventi ha preso di mira la colonnina Atm installata presso l’area di servizio DN Carburanti di Zapponeta.

Secondo le prime informazioni, gli autori del colpo, giunti sul posto a bordo di un’auto di colore scuro e di un furgone cassonato, hanno divelto l’intera colonnina del bancomat, caricandola sul mezzo per poi dileguarsi rapidamente.

L’azione sarebbe stata messa a segno in pochi minuti. Al momento non è ancora stato reso noto l’ammontare del denaro eventualmente contenuto nello sportello né se il bottino sia già stato quantificato.

Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo ogni elemento utile all’identificazione dei responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’assalto di Zapponeta è avvenuto a distanza di circa mezz’ora da un analogo tentativo registrato a San Giovanni Rotondo, dove, intorno alle 3.30, quattro persone travisate a bordo di una Fiat Panda grigia hanno preso di mira il bancomat della filiale BPER di piazza Europa. In quel caso, secondo le prime ricostruzioni, i malviventi non sarebbero riusciti ad asportare denaro.

Gli investigatori stanno verificando l’eventuale collegamento tra i due episodi, avvenuti nella stessa notte e con modalità riconducibili agli assalti ai bancomat che negli ultimi mesi hanno interessato diverse località della provincia di Foggia.