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SIGFRIDO RANUCCI Attentato a Ranucci, arrestati quattro presunti esecutori: si indaga sui mandanti

I provvedimenti cautelari, eseguiti dai carabinieri, contestano ai destinatari i reati di detenzione di esplosivi e danneggiamento aggravato dal metodo mafioso

Attentato a Ranucci, arrestati quattro presunti esecutori: si indaga sui mandanti

Attentato a Ranucci, arrestati quattro presunti esecutori: si indaga sui mandanti - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Prima pagina //

Quattro persone sono state arrestate nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma sull’attentato dinamitardo compiuto contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I provvedimenti cautelari, eseguiti dai carabinieri, contestano ai destinatari i reati di detenzione di esplosivi e danneggiamento aggravato dal metodo mafioso.

L’attentato risale alla sera del 16 ottobre 2025, quando un ordigno esplose davanti al cancello dell’abitazione del giornalista, a Torvajanica, frazione di Pomezia, causando la distruzione delle due automobili parcheggiate e danni al muro di cinta della proprietà. L’esplosione mise inoltre seriamente a rischio la pubblica incolumità, poiché avvenne in un’area densamente abitata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il commando avrebbe agito su incarico di terze persone, al momento ancora non identificate, ricevendo un compenso economico per portare a termine l’azione. Gli inquirenti ritengono che i presunti mandanti abbiano fornito risorse finanziarie, schede telefoniche dedicate, assistenza legale e persino un piano per una possibile fuga all’estero degli esecutori.

Le indagini hanno inoltre evidenziato numerosi tentativi di ostacolare l’attività investigativa. Gli indagati avrebbero effettuato bonifiche per individuare eventuali microspie, distrutto schede telefoniche e concordato strategie difensive comuni con l’obiettivo di nascondere il proprio coinvolgimento e proteggere i mandanti.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, prosegue anche nei confronti di altri soggetti. Sono infatti in corso diverse perquisizioni nei confronti di persone sospettate di aver fornito l’esplosivo utilizzato nell’attentato o di aver garantito supporto logistico al gruppo operativo.

Determinante per ricostruire l’accaduto è stata una complessa attività investigativa dei carabinieri, che ha previsto l’analisi incrociata dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, accertamenti tecnico-scientifici e l’esame dei tabulati telefonici della zona interessata. Gli elementi raccolti hanno consentito agli investigatori di ricostruire nel dettaglio le fasi preparatorie, l’esecuzione dell’attentato e i movimenti successivi del commando.

L’attività investigativa prosegue ora per identificare i mandanti che avrebbero organizzato e finanziato l’attentato.

Lo riporta leggo.it.

1 commenti su "Attentato a Ranucci, arrestati quattro presunti esecutori: si indaga sui mandanti"

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