Edizione n° 6112

BALLON D'ESSAI

DI BATTISTA MANFREDONIA // Di Battista a Manfredonia: “Lungi da me essere democristiano. Il mio futuro? Faccio tante cose già nel presente”
30 Giugno 2026 - ore  09:31

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Autismo a Foggia, IFun: “Liste d’attesa per le diagnosi fino al 2028 e nessuna presa in carico pubblica”

AUTISMO FOGGIA Autismo a Foggia, IFun: “Liste d’attesa per le diagnosi fino al 2028 e nessuna presa in carico pubblica”

A denunciarlo è l’associazione IFun nel corso di un’assemblea pubblica che si è svolta lunedì 29 giugno, con la partecipazione di famiglie, operatori e cittadini

Autismo a Foggia, IFun: “Liste d’attesa per le diagnosi fino al 2028 e nessuna presa in carico pubblica”

Autismo - Fonte Immagine: rivistaitalianaigienedentale.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

A Foggia cresce l’allarme sulla condizione delle persone con disturbo dello spettro autistico e sulla tenuta del sistema sanitario pubblico territoriale. A denunciarlo è l’associazione IFun nel corso di un’assemblea pubblica che si è svolta lunedì 29 giugno, con la partecipazione di famiglie, operatori e cittadini.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle difficoltà quotidiane vissute dalle famiglie, ma soprattutto sulle criticità legate ai tempi di diagnosi e alla mancanza di servizi strutturati di presa in carico.

A delineare il quadro più critico è stato il presidente dell’associazione, Maurizio Alloggio, che ha evidenziato come le liste d’attesa abbiano raggiunto livelli estremi: “Per molti servizi le liste d’attesa sono ormai insostenibili. Chi oggi prenota una visita per la prima diagnosi viene rimandato addirittura a gennaio 2028”.

Una situazione che, secondo IFun, rischia di compromettere in modo serio l’efficacia degli interventi precoci, fondamentali nei percorsi di crescita delle persone autistiche. Ma le criticità non si fermano ai tempi di attesa.

L’associazione denuncia infatti come Foggia sarebbe l’unico capoluogo di provincia pugliese privo di un servizio pubblico strutturato di presa in carico per l’autismo, lasciando di fatto le famiglie sole nella gestione di terapie, assistenza e percorsi educativi.

“Non esiste un supporto continuativo garantito dal servizio pubblico”, ha aggiunto Alloggio. “Chi ha un familiare autistico è costretto a organizzarsi autonomamente, sostenendo costi economici e psicologici enormi per assicurare ciò che dovrebbe essere un diritto”.

Nel corso dell’assemblea è emersa una richiesta unanime di intervento da parte delle istituzioni: le famiglie chiedono servizi pubblici stabili, percorsi multidisciplinari di presa in carico e una rete territoriale strutturata, capace di accompagnare le persone con autismo lungo tutto l’arco della vita.

L’obiettivo, sottolinea IFun, è superare un sistema che oggi appare frammentato e insufficiente, dove spesso è il volontariato a colmare le lacune della sanità pubblica.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO