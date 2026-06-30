A Foggia cresce l’allarme sulla condizione delle persone con disturbo dello spettro autistico e sulla tenuta del sistema sanitario pubblico territoriale. A denunciarlo è l’associazione IFun nel corso di un’assemblea pubblica che si è svolta lunedì 29 giugno, con la partecipazione di famiglie, operatori e cittadini.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle difficoltà quotidiane vissute dalle famiglie, ma soprattutto sulle criticità legate ai tempi di diagnosi e alla mancanza di servizi strutturati di presa in carico.

A delineare il quadro più critico è stato il presidente dell’associazione, Maurizio Alloggio, che ha evidenziato come le liste d’attesa abbiano raggiunto livelli estremi: “Per molti servizi le liste d’attesa sono ormai insostenibili. Chi oggi prenota una visita per la prima diagnosi viene rimandato addirittura a gennaio 2028”.

Una situazione che, secondo IFun, rischia di compromettere in modo serio l’efficacia degli interventi precoci, fondamentali nei percorsi di crescita delle persone autistiche. Ma le criticità non si fermano ai tempi di attesa.

L’associazione denuncia infatti come Foggia sarebbe l’unico capoluogo di provincia pugliese privo di un servizio pubblico strutturato di presa in carico per l’autismo, lasciando di fatto le famiglie sole nella gestione di terapie, assistenza e percorsi educativi.

“Non esiste un supporto continuativo garantito dal servizio pubblico”, ha aggiunto Alloggio. “Chi ha un familiare autistico è costretto a organizzarsi autonomamente, sostenendo costi economici e psicologici enormi per assicurare ciò che dovrebbe essere un diritto”.

Nel corso dell’assemblea è emersa una richiesta unanime di intervento da parte delle istituzioni: le famiglie chiedono servizi pubblici stabili, percorsi multidisciplinari di presa in carico e una rete territoriale strutturata, capace di accompagnare le persone con autismo lungo tutto l’arco della vita.

L’obiettivo, sottolinea IFun, è superare un sistema che oggi appare frammentato e insufficiente, dove spesso è il volontariato a colmare le lacune della sanità pubblica.

Lo riporta foggiatoday.it.