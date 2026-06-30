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Home // Cerignola // Auto si ribalta autonomamente sulla corsia di decelerazione dell’A14: due feriti a Cerignola

INCIDENTE CERIGNOLA Auto si ribalta autonomamente sulla corsia di decelerazione dell’A14: due feriti a Cerignola

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'auto

Auto si ribalta autonomamente sulla corsia di decelerazione dell'A14 due feriti a Cerignola

Auto si ribalta autonomamente sulla corsia di decelerazione dell'A14 due feriti a Cerignola - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA – Incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza della stazione di servizio Le Saline, in agro di Cerignola, in direzione sud.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura si è ribaltata autonomamente mentre percorreva la corsia di decelerazione dell’area di servizio. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, entrambe occupanti del veicolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, completamente adagiata su un fianco, e il personale del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti, successivamente trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le loro condizioni.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha provocato rallentamenti temporanei alla circolazione nella zona interessata, mentre erano in corso le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno determinato il ribaltamento del veicolo.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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