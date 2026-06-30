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Home // Focus // Bastoni indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile: sarà interrogato nei prossimi giorni

BASTONI INDAGATO Bastoni indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile: sarà interrogato nei prossimi giorni

Secondo quanto riferito, al calciatore sarebbe stato notificato nella giornata di oggi un avviso di garanzia e nei prossimi giorni verrà ascoltato dagli inquirenti.

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Bastoni - PH VICENZAREPORTER

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Focus // Sport //

MILANO – Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, risulta indagato dalla Procura di Milano con l’ipotesi di reato di prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta rete di escort riconducibile a una società di Cinisello Balsamo.

La notizia è stata riportata dall’edizione online di la Repubblica. Secondo quanto riferito, al calciatore sarebbe stato notificato nella giornata di oggi un avviso di garanzia e nei prossimi giorni verrà ascoltato dagli inquirenti.

L’indagine riguarda un presunto episodio risalente al 2020. Gli investigatori ipotizzano che Bastoni possa aver avuto un rapporto con una ragazza che, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto 18 anni. La ricostruzione è tuttavia ancora al vaglio della magistratura.

Secondo quanto emerge, la giovane, sentita come testimone, avrebbe dichiarato che tra lei e il calciatore non vi sarebbe stato alcun rapporto. Nelle carte dell’inchiesta, però, sarebbe presente un messaggio risalente al giugno 2020 che, secondo l’accusa, documenterebbe un incontro organizzato da un intermediario ritenuto vicino al gruppo finito sotto indagine.

Bastoni è, allo stato, il primo calciatore formalmente iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di questa inchiesta. La sua posizione dovrà essere chiarita nel corso degli accertamenti e dell’interrogatorio.

Nello stesso procedimento, riferisce ancora la Repubblica, la Guardia di Finanza avrebbe convocato come persone informate sui fatti altri tre calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Per loro, al momento, non risultano contestazioni né iscrizioni nel registro degli indagati.

L’avviso di garanzia rappresenta un atto previsto dal codice di procedura penale che consente alla persona sottoposta a indagine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e non costituisce in alcun modo un accertamento di responsabilità, che potrà essere eventualmente stabilita solo al termine dell’iter giudiziario. Lo riporta il tgcom24.com.

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