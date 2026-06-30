Bilancio, il Consiglio approva la maxi variazione: oltre 9,4 milioni di euro tra fondi sociali, Pnrr e opere pubbliche

Il Consiglio comunale di Cerignola ha approvato all’unanimità la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, una manovra finanziaria che movimenta complessivamente oltre 9,4 milioni di euro nell’esercizio 2026 e aggiorna contestualmente anche il Documento unico di programmazione.

Il provvedimento, illustrato dall’assessore al Bilancio Pietro Gianfriddo e predisposto dal Settore Servizi economici e finanziari, è stato approvato con il voto favorevole dei tredici consiglieri presenti.

Tra gli interventi più significativi figura il prelievo di 11.148,61 euro dall’avanzo vincolato destinato al rafforzamento dei servizi sociali collegati all’emergenza Ucraina e quello di 95.160 euro per finanziare servizi di comunicazione relativi agli interventi realizzati con fondi PNRR, ministeriali e della trasformazione digitale.

La variazione aggiorna inoltre gli stanziamenti per i Buoni servizio destinati a disabili e anziani, per il programma LEPS-PIPPI, per il Fondo nazionale politiche sociali e per il Fondo nazionale non autosufficienza.

Ampio spazio anche agli investimenti. Vengono infatti rimodulati i cronoprogrammi finanziari della rigenerazione urbana del quartiere Torricelli-Monterisi e della Cittadella dello sport con gli interventi previsti allo stadio Monterisi.

Contestualmente viene recepita la revoca della procedura originaria relativa al progetto del nuovo Polo sportivo extraurbano e vengono previsti nuovi stanziamenti per la realizzazione di centri comunali di raccolta differenziata finanziati dalla Regione.

La delibera aggiorna inoltre le risorse destinate ai servizi sperimentali di trasporto pubblico locale, agli oneri derivanti dal fondo rischi per contenziosi, alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale e agli interventi finanziati nell’ambito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Tra le nuove entrate è prevista anche la quota che sarà riversata dalla società Mafra Solar, destinata in parte alla riqualificazione del Parco 2 Giugno.

Dal punto di vista contabile, la variazione registra per il 2026 incrementi di entrata pari a 5,4 milioni di euro e variazioni complessive a pareggio per 9,41 milioni, mantenendo gli equilibri di bilancio certificati anche dal parere favorevole dell’Organo di revisione. Il Consiglio ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, consentendo agli uffici di dare immediata attuazione alle modifiche approvate.

A cura di Giovanna Tambo.