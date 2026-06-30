Caldo estremo agli sgoccioli: in arrivo temporali, grandine e forte calo delle temperature

Dopo giorni segnati da temperature prossime ai 40 gradi, l’Italia si prepara a un deciso cambio delle condizioni meteorologiche. L’ondata di caldo africano è destinata ad attenuarsi tra martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio, quando una perturbazione proveniente dal Nord Europa riuscirà a indebolire l’anticiclone che ha interessato gran parte della Penisola.

Il passaggio a condizioni più fresche sarà però accompagnato da fenomeni atmosferici anche di forte intensità. Il contrasto tra l’aria rovente accumulata nei bassi strati e le correnti più fredde in arrivo favorirà infatti la formazione di temporali violenti, nubifragi, grandinate di grosse dimensioni e raffiche di vento.

Le prime regioni coinvolte saranno quelle del Nord Italia, con particolare attenzione a Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Tra la serata di martedì e la giornata di giovedì, in queste aree è previsto il rischio maggiore di eventi estremi, tanto che le allerte meteo sono già pronte a essere attivate.

Successivamente l’instabilità si estenderà anche al Centro, interessando Toscana, Umbria, Marche e parte del Lazio, mentre il Sud e le Isole Maggiori continueranno a fare i conti con il caldo intenso ancora per alcuni giorni, prima di un graduale abbassamento delle temperature.

Il cambiamento sarà particolarmente evidente al Nord, dove i valori termici potrebbero diminuire fino a 8-10 gradi rispetto a quelli registrati nel fine settimana. Anche al Centro il caldo perderà progressivamente intensità, mentre nelle regioni meridionali il calo sarà più lento.

Gli esperti invitano alla massima prudenza, sottolineando che l’energia accumulata durante la lunga fase di caldo eccezionale rappresenta il terreno ideale per lo sviluppo di celle temporalesche particolarmente violente, con il rischio di allagamenti localizzati, grandinate improvvise e forti colpi di vento.

Intanto, secondo le stime dell’Afp, nella giornata di ieri oltre 130 milioni di persone in Europa hanno affrontato temperature superiori ai 35 gradi. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha comunicato che al momento non si registra in Italia un aumento della mortalità tra gli over 65 riconducibile all’ondata di calore.

La responsabile del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, ha inoltre annunciato che è allo studio, insieme al Ministero dell’Istruzione, una circolare dedicata alla tutela dei bambini impegnati nei centri estivi, con particolare attenzione alle strutture prive di sistemi di climatizzazione.

Lo riporta leggo.it.