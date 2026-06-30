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Home // Attualità // Caldo, Pregliasco lancia l’allarme: “In Europa 5-15mila decessi e rischio eventi estremi”

CALDO PREGLIASCO Caldo, Pregliasco lancia l’allarme: “In Europa 5-15mila decessi e rischio eventi estremi”

Tra giugno e luglio il caldo potrebbe provocare in Europa da alcune migliaia fino a oltre 10mila morti premature

Caldo, Pregliasco lancia l’allarme: "In Europa 5-15mila decessi e rischio eventi estremi”

Caldo, Pregliasco lancia l’allarme: "In Europa 5-15mila decessi e rischio eventi estremi” - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Attualità // Live //

Tra giugno e luglio il caldo potrebbe provocare in Europa da alcune migliaia fino a oltre 10mila morti premature, con una stima prudenziale compresa tra 5mila e 15mila decessi. È la previsione diffusa da Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano “La Statale”, past president di Anpas e vicepresidente di Samaritan International.

«È ancora troppo presto per un bilancio definitivo, ma dal punto di vista epidemiologico è realistico ipotizzare che, tra giugno e luglio, il caldo possa causare in Europa alcune migliaia fino a oltre diecimila morti premature, con un intervallo prudenziale compreso tra 5.000 e 15.000 decessi. È una stima, non un conteggio ufficiale, che tiene conto dei 1.300 decessi già segnalati dall’Oms nella prima settimana dell’ondata, del fatto che giugno aveva già registrato altri episodi di calore e delle previsioni meteo che indicano un luglio ancora eccezionalmente caldo. L’impatto dipenderà soprattutto dalla durata dell’ondata, dalle temperature notturne e dalla capacità dei sistemi sanitari e sociali di proteggere anziani e persone fragili», afferma Pregliasco.

Lo stesso esperto sottolinea anche un secondo fenomeno legato alle ondate di calore, quello della crescente instabilità atmosferica.

«Questa fase conferma un aspetto che ormai osserviamo sempre più spesso: dopo ondate di calore molto intense aumenta il rischio di fenomeni meteorologici violenti, con temporali, grandinate e forti raffiche di vento, soprattutto al Nord. Non significa la fine immediata dell’emergenza caldo: anzi, il brusco passaggio tra masse d’aria molto calde e aria più fresca può creare situazioni di particolare criticità. È importante evitare di sottovalutare sia il caldo persistente sia il rischio legato ai temporali improvvisi, limitando gli spostamenti durante gli eventi più intensi e prestando attenzione alle persone più fragili. Questi estremi sono sempre più coerenti con gli effetti del cambiamento climatico, che rende gli eventi atmosferici più frequenti e intensi», aggiunge Pregliasco.

Lo riporta leggo.it.

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