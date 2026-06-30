FOGGIA – Il Comune di Foggia si prepara a pubblicare un nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo che consentiranno agli uffici di predisporre il nuovo avviso pubblico destinato alla formazione della graduatoria degli aventi diritto, destinata a sostituire quella oggi in vigore.

Il provvedimento rappresenta il primo passo amministrativo di una procedura particolarmente attesa da centinaia di famiglie che vivono in condizioni di disagio abitativo e che attendono l’assegnazione di un alloggio popolare.

Una graduatoria aggiornata alla realtà sociale

Secondo quanto deliberato dalla Giunta, la nuova graduatoria dovrà fotografare l’attuale situazione economica e sociale della città, superando quella approvata nel 2024 e riferita al precedente bando ERP del 2021. L’obiettivo dichiarato è aggiornare l’elenco degli aventi diritto sulla base delle mutate condizioni delle famiglie foggiane e delle nuove domande che potranno essere presentate.

La decisione nasce dall’applicazione della legge regionale pugliese n. 10 del 2014, che disciplina l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e prevede che i Comuni procedano periodicamente alla pubblicazione dei bandi.

Coinvolti sindacati e Consiglio comunale

Prima della pubblicazione dell’avviso sarà avviata una fase di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le associazioni degli inquilini, così come previsto dalla normativa regionale. La Giunta ha inoltre espresso la volontà di coinvolgere anche le Commissioni consiliari competenti durante la predisposizione del nuovo bando, così da condividere criteri e modalità operative.

L’intenzione dell’Amministrazione è quella di costruire uno strumento il più possibile aderente ai bisogni reali del territorio, garantendo trasparenza nella formazione della graduatoria e uniformità nell’applicazione dei criteri previsti dalla legge.

Cosa cambia

L’atto approvato non assegna ancora alcun alloggio né apre immediatamente i termini per la presentazione delle domande. Si tratta di un indirizzo politico rivolto agli uffici comunali, chiamati ora a predisporre il bando vero e proprio.

Una volta completata la fase tecnica e quella di concertazione con le parti sociali, il Comune procederà alla pubblicazione dell’avviso, indicando requisiti, documentazione necessaria, modalità di presentazione delle domande e criteri per l’attribuzione dei punteggi.

La graduatoria che ne deriverà sarà utilizzata per l’assegnazione degli alloggi ERP già disponibili e di quelli che si renderanno disponibili nel corso della sua validità.

L’iniziativa arriva in un contesto nel quale il tema della casa continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali del territorio. Negli ultimi anni il numero delle famiglie in difficoltà economica è aumentato e la disponibilità di alloggi popolari rimane inferiore rispetto alle richieste.

Proprio per questo il nuovo bando assume un valore strategico: consentirà di aggiornare le posizioni degli aventi diritto, verificare le condizioni reddituali e familiari dei richiedenti e programmare con maggiore efficacia le future assegnazioni.

L’Amministrazione comunale sottolinea che il provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio dell’Ente, ma costituisce esclusivamente l’avvio dell’iter amministrativo necessario per arrivare alla pubblicazione del nuovo concorso pubblico per l’edilizia residenziale pubblica.

Con l’approvazione delle linee di indirizzo, il Comune affida ora al Servizio Politiche Abitative il compito di predisporre il bando e completare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, così da mettere a disposizione della città una graduatoria aggiornata e rispondente all’attuale quadro sociale.