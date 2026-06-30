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CESARANO MANFREDONIA Centro Cesarano, arriva il nuovo impianto di climatizzazione: riprendono le attività dopo quattro giorni di stop

E' già arrivata sul posto la nuova unità refrigerante, trasportata con mezzi speciali e posizionata sul tetto della struttura mediante autogru

Centro Cesarano, arriva il nuovo impianto di climatizzazione: riprendono le attività dopo quattro giorni di stop

Centro Cesarano, arriva il nuovo impianto di climatizzazione: riprendono le attività dopo quattro giorni di stop - PH: StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. È in fase di installazione il nuovo impianto di climatizzazione al Centro Cesarano di Manfredonia. Dopo la denuncia pubblicata nei giorni scorsi da StatoQuotidiano sulle difficoltà vissute da bambini, persone con disabilità, famiglie e operatori a causa del guasto ai condizionatori, il problema sta finalmente trovando una soluzione.

E’ già arrivata sul posto la nuova unità refrigerante, trasportata con mezzi speciali e posizionata sul tetto della struttura mediante autogru. Tra oggi e domani saranno completate le operazioni di installazione e collegamento dell’impianto, consentendo il graduale ritorno alla normalità.

Le attività riabilitative erano state sospese da mercoledì scorso. Considerando anche i due giorni festivi del fine settimana, i giorni effettivi di sospensione dei trattamenti sono stati quattro, un’interruzione che ha creato notevoli disagi a decine di utenti e alle loro famiglie.

L’intervento arriva anche dopo l’interessamento della Commissione Comunale a tutela della salute, presieduta da Gianluca Totaro, che ha seguito da vicino la vicenda, sollecitando una rapida soluzione per garantire la ripresa delle attività assistenziali in una struttura considerata fondamentale per il territorio.

La notizia rappresenta un segnale positivo per le famiglie che, nei giorni scorsi, avevano espresso forte preoccupazione per l’impossibilità di proseguire i percorsi riabilitativi in piena estate, con temperature particolarmente elevate.

Nei prossimi giorni, una volta concluse le verifiche tecniche e il collaudo dell’impianto, il Centro Cesarano potrà tornare ad accogliere regolarmente utenti e operatori in condizioni di sicurezza e comfort.

StatoQuotidiano continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda.

Leggi anche: Centro Cesarano senza condizionatori, la denuncia: “Così non possiamo più curare bambini e disabili”

A cura di Giuseppe De Filippo.

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