Centro "Il Sorriso", affidata definitivamente la gestione a Mondo Abilandia: contratto da quasi 115 mila euro

Diventa definitiva l’aggiudicazione della gestione del Centro sociale polivalente per persone con disabilità “Il Sorriso” di San Severo. Con una determinazione della dirigente dell’Area Servizi sociali e alla persona, il Comune ha concluso l’iter amministrativo avviato nei mesi scorsi approvando anche lo schema del contratto che sarà sottoscritto con il soggetto affidatario.

L’appalto riguarda la gestione del servizio nel periodo compreso tra giugno e settembre 2026 ed è stato definitivamente assegnato alla Società Cooperativa Sociale Mondo Abilandia, con sede a Torremaggiore.

L’importo dell’affidamento è pari a 114.890,04 euro, Iva al 5 per cento inclusa.

La procedura era stata avviata con gara aperta ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici. Successivamente il Comune aveva disposto una consegna anticipata del servizio e un’aggiudicazione con riserva, per evitare interruzioni nell’assistenza agli utenti del Centro durante la verifica dei requisiti previsti dalla normativa.

Completati gli accertamenti attraverso il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), il Responsabile unico del procedimento ha verificato la regolarità della documentazione e delle certificazioni richieste, consentendo così di rendere efficace l’aggiudicazione.

Oltre allo schema di contratto, il provvedimento approva anche l’atto di nomina del responsabile del trattamento dei dati, necessario per la gestione del servizio.

La dirigente dell’Area Servizi sociali e alla persona, Silvana Salvemini, attesta inoltre l’assenza di situazioni di conflitto di interesse sia per il Responsabile unico del procedimento, Alessandra Crisantino, sia per la stessa dirigente.

A cura di Giovanna Tambo.