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CERIGNOLA COMMERCIANTI Cerignola, commercianti all’attacco del Pd: “Chiediamo le dimissioni di tutti”

Nel comunicato viene sottolineato come, negli anni, le associazioni abbiano presentato numerose proposte e sollecitazioni tramite PEC

Cerignola, commercianti all’attacco del Pd: “Chiediamo le dimissioni di tutti”

Teresa Cicolella - Fonte Immagine: comune.cerignola.fg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cerignola // Politica //

Cerignola – L’Associazione Commercianti Cerignola e il Comitato Commercianti e Partite Iva intervengono duramente nel dibattito politico cittadino, replicando al gruppo consiliare del Partito Democratico sulla richiesta di dimissioni dell’assessore alla Sicurezza Teresa Cicolella.

Secondo le associazioni, il gruppo consiliare del PD sarebbe intervenuto solo dopo una lunga serie di episodi di criminalità e criticità sul territorio, tra cui assalti ai bancomat, rapine e atti vandalici, denunciando una condizione di insicurezza diffusa. Una presa di posizione giudicata tardiva e insufficiente rispetto alla situazione della città.

Nel comunicato viene sottolineato come, negli anni, le associazioni abbiano presentato numerose proposte e sollecitazioni tramite PEC, senza però ottenere risposte concrete. Anche gli incontri istituzionali e le commissioni dedicate al tema sicurezza vengono definiti “tardivi” e privi di risultati concreti.

Particolarmente critico anche il riferimento al Consiglio comunale monotematico e agli incontri sulla sicurezza, ai quali commercianti e cittadini non avrebbero partecipato per stanchezza e sfiducia nelle istituzioni, segnale di una crescente distanza tra amministrazione e comunità.

Le associazioni contestano inoltre l’attenzione tardiva al cosiddetto “Modello Caivano”, definito una proposta “vuota nei fatti” e utilizzata, secondo la loro posizione, più per ragioni politiche che per affrontare realmente le criticità del territorio.

Nel documento si chiede una presa di coscienza da parte dell’amministrazione, accusata di aver privilegiato la difesa delle posizioni politiche rispetto alla ricerca di soluzioni concrete. I commercianti rivendicano il proprio ruolo di parte attiva della città, sottolineando di rappresentare una categoria che continua a “proporre, opporsi e lottare”.

La conclusione è un atto politico netto: “Ora sì, chiediamo realmente le dimissioni. Ma non più soltanto quelle dell’assessore. Chiediamo le dimissioni di tutti. Assumetevi le vostre responsabilità.”

Lo riporta lanotiziaweb.it.

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