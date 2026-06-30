Cerignola, Fratelli d’Italia scrive a Meloni: “Subito il Modello Caivano e il potenziamento del Commissariato”

Cerignola – Una richiesta diretta al Governo per fronteggiare l’emergenza sicurezza nel territorio. Il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Franco Reddavide, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per sollecitare interventi urgenti contro quella che definisce una crescente ondata criminale.

Nella missiva viene descritto un quadro giudicato allarmante, segnato da rapine, assalti ai bancomat, traffico di droga e furti diffusi ai danni di attività commerciali e aziende agricole, considerate il motore economico del territorio. Una situazione che, secondo il partito, starebbe mettendo in forte difficoltà imprenditori e cittadini.

Reddavide esprime inoltre riconoscenza verso magistratura e forze dell’ordine, sottolineando però come l’attuale dotazione di uomini e mezzi non sia più sufficiente a contrastare fenomeni criminali definiti sempre più strutturati e aggressivi.

Nel documento vengono avanzate due richieste principali: il potenziamento del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola con elevazione a Primo Livello, per garantire maggiori risorse operative e investigative, e l’attivazione del cosiddetto “Modello Caivano”, con interventi straordinari ad alto impatto e operazioni interforze nelle aree più critiche.

Il segretario cittadino lega le sue richieste anche alla recente visita della Premier in Capitanata, sottolineando la necessità di un’attenzione costante dello Stato sul territorio.

Reddavide conclude ribadendo fiducia nell’azione del Governo e nella sensibilità del Presidente del Consiglio sui temi della sicurezza, assicurando la disponibilità del partito locale a sostenere ogni iniziativa utile a contrastare la criminalità e rafforzare la presenza dello Stato.