Cerignola, torneo di calcio in memoria di Bakari Sako

Un torneo quadrangolare di calcio dedicato alla memoria di Bakari Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso il 9 maggio 2026 a Taranto, si svolgerà mercoledì 1 luglio presso il Centro Sociale Don Antonio Palladino di Cerignola.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricordare Bakari Sako e tutte le vittime di razzismo, discriminazione e sfruttamento lavorativo, utilizzando lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e sensibilizzazione.

Alla manifestazione prenderà parte anche una delegazione dell’Audace Cerignola, che affiancherà i giovani ospiti delle comunità di accoglienza per cittadini stranieri presenti in città. Sul terreno di gioco si confronteranno infatti i ragazzi delle strutture di accoglienza e i giovani che frequentano abitualmente il Centro Sociale Don Antonio Palladino, in un momento all’insegna della condivisione e dell’integrazione.

La scelta della sede non è casuale. Il Centro Sociale Don Antonio Palladino rappresenta da anni un punto di riferimento per il territorio, grazie all’attività svolta attraverso il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà, impegnato nella promozione di percorsi di socializzazione, inclusione e piena integrazione tra la comunità locale e i cittadini stranieri.

L’evento vuole così trasformare il calcio in un’occasione di memoria, solidarietà e impegno civile, mantenendo vivo il ricordo di Bakari Sako e ribadendo il valore dello sport come linguaggio universale capace di unire le persone oltre ogni forma di discriminazione.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.