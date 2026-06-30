Edizione n° 6112

BALLON D'ESSAI

DI BATTISTA MANFREDONIA // Di Battista a Manfredonia: “Lungi da me essere democristiano. Il mio futuro? Faccio tante cose già nel presente”
30 Giugno 2026 - ore  09:31

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, torneo di calcio in memoria di Bakari Sako

CERIGNOLA SAKO Cerignola, torneo di calcio in memoria di Bakari Sako

Un torneo quadrangolare di calcio dedicato alla memoria di Bakari Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso il 9 maggio 2026 a Taranto

Cerignola, torneo di calcio in memoria di Bakari Sako

Omicidio Bakari Sako - Fonte Immagine: ilmessaggero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cerignola // Cronaca //

Un torneo quadrangolare di calcio dedicato alla memoria di Bakari Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso il 9 maggio 2026 a Taranto, si svolgerà mercoledì 1 luglio presso il Centro Sociale Don Antonio Palladino di Cerignola.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricordare Bakari Sako e tutte le vittime di razzismo, discriminazione e sfruttamento lavorativo, utilizzando lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e sensibilizzazione.

Alla manifestazione prenderà parte anche una delegazione dell’Audace Cerignola, che affiancherà i giovani ospiti delle comunità di accoglienza per cittadini stranieri presenti in città. Sul terreno di gioco si confronteranno infatti i ragazzi delle strutture di accoglienza e i giovani che frequentano abitualmente il Centro Sociale Don Antonio Palladino, in un momento all’insegna della condivisione e dell’integrazione.

La scelta della sede non è casuale. Il Centro Sociale Don Antonio Palladino rappresenta da anni un punto di riferimento per il territorio, grazie all’attività svolta attraverso il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà, impegnato nella promozione di percorsi di socializzazione, inclusione e piena integrazione tra la comunità locale e i cittadini stranieri.

L’evento vuole così trasformare il calcio in un’occasione di memoria, solidarietà e impegno civile, mantenendo vivo il ricordo di Bakari Sako e ribadendo il valore dello sport come linguaggio universale capace di unire le persone oltre ogni forma di discriminazione.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO