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UCCISO PIZZAIOLO Chiede una pizza gratis, pizzaiolo rifiuta: ucciso a coltellate nel suo locale

Durante l'aggressione è rimasta gravemente ferita anche la sorella Antonella, intervenuta nel tentativo di fermare l'assalitore

Chiede una pizza gratis, pizzaiolo rifiuta: ucciso a coltellate nel suo locale

Chiede una pizza gratis, pizzaiolo rifiuta: ucciso a coltellate nel suo locale - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia nella serata di lunedì 29 giugno a Reggio Emilia, dove il pizzaiolo Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate all’interno della pizzeria Yoghi, in via Gran Sasso d’Italia. Durante l’aggressione è rimasta gravemente ferita anche la sorella Antonella, intervenuta nel tentativo di fermare l’assalitore. La donna è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il presunto responsabile sarebbe un cliente abituale del locale, di nazionalità straniera ancora da accertare. L’uomo avrebbe chiesto al titolare un’altra pizza gratuita, ma si sarebbe visto opporre un rifiuto. Alla richiesta, Stipa avrebbe risposto: «Te ne ho già offerte tre, ora basta».

Sarebbe stata proprio questa frase a far degenerare la situazione. L’uomo avrebbe infatti estratto un coltello, colpendo mortalmente il pizzaiolo e ferendo la sorella della vittima, accorsa per cercare di bloccare l’aggressione.

Dopo l’omicidio, il presunto aggressore si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato dalla polizia nel corso della notte. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare ogni responsabilità.

Raffaele Stipa, originario di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, viveva da anni a Reggio Emilia, dove gestiva la pizzeria Yoghi da circa vent’anni, diventando un punto di riferimento per il quartiere.

Lo riporta leggo.it.

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