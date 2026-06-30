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Home // Foggia // Consiglio comunale di Foggia: via libera alla “rottamazione quinquies” e ad “Acqua Comune”

ROTTAMAZIONE QUINQUIES Consiglio comunale di Foggia: via libera alla “rottamazione quinquies” e ad “Acqua Comune”

Via libera anche all'adesione del Comune alla nuova società pubblica "Acqua Comune", destinata a gestire il servizio idrico integrato in Puglia.

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Consiglio Comunale Foggia - PH ENZO MAIZZI - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Dalla definizione agevolata dei tributi comunali alla gestione pubblica del servizio idrico. Sono i principali provvedimenti approvati dal Consiglio comunale di Foggia nella seduta del 30 giugno.

Con 24 voti favorevoli, l’aula ha aderito alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, consentendo ai cittadini e alle imprese di regolarizzare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando soltanto il capitale, senza sanzioni, interessi e aggio. Per le multe stradali resterà dovuto l’importo principale, mentre saranno cancellati interessi e maggiorazioni. L’obiettivo dichiarato è favorire il recupero dei crediti comunali e alleggerire il peso economico su famiglie e imprese.

Via libera anche all’adesione del Comune alla nuova società pubblica “Acqua Comune”, destinata a gestire il servizio idrico integrato in Puglia. La delibera è stata approvata con 16 voti favorevoli e 4 astensioni e conferma la scelta di una gestione interamente pubblica, con controllo esercitato dai Comuni soci e reinvestimento degli eventuali utili nelle reti e negli impianti.

Nel corso della seduta il Consiglio ha inoltre approvato il nuovo regolamento del Centro Palmisano, con 20 voti favorevoli e 8 astensioni, e ha proceduto al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.

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