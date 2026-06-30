Consiglio di Stato ribalta il Tar: legittimo il rimprovero disciplinare al brigadiere forestale

ROMA – Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero della Difesa e riformato integralmente la sentenza con cui il Tar Puglia aveva annullato il rimprovero disciplinare inflitto al brigadiere dei Carabinieri Forestali G.D.C., stabilendo un principio destinato ad avere rilievo nella disciplina militare: l’obbligo di avviare il procedimento disciplinare “senza ritardo” non coincide con l’immediatezza della contestazione, ma deve essere valutato alla luce della complessità della vicenda e delle esigenze istruttorie.

La sentenza del 26 giugno 2026, pronunciata dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, affronta una vicenda che intreccia procedimenti disciplinari e penali e chiarisce l’interpretazione degli articoli 1393 e 1398 del Codice dell’ordinamento militare.

La vicenda

L’origine del contenzioso risale al procedimento disciplinare di stato avviato nel marzo 2020 nei confronti del brigadiere G.D.C. per presunti episodi di insubordinazione nei confronti di un superiore gerarchico.

Nel corso della propria difesa, il militare depositò una visura storica relativa ai cavalli intestati a un ufficiale superiore dell’Arma, documento estratto dalla Banca dati nazionale dell’Anagrafe zootecnica – sezione equidi, banca dati accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati.

Proprio l’utilizzo di quella documentazione diede origine a ulteriori accertamenti. L’ufficiale incaricato dell’inchiesta disciplinare ritenne infatti che potesse configurarsi, almeno in astratto, il reato di accesso abusivo a sistema informatico previsto dall’articolo 615-ter del Codice penale, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica.

Parallelamente venne avviato un autonomo procedimento disciplinare di corpo, conclusosi il 12 febbraio 2021 con l’irrogazione della sanzione del rimprovero, motivata dall’utilizzo di una banca dati per finalità estranee al servizio.

La decisione del Tar

Il Tar Puglia, con sentenza del settembre 2024, aveva accolto il ricorso del militare ritenendo che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere disciplinare.

Secondo i giudici amministrativi di primo grado, infatti, la condotta contestata era già conosciuta dall’Amministrazione il 25 maggio 2020, quando la visura era stata depositata negli atti difensivi del procedimento disciplinare. Da quella data fino alla contestazione del gennaio 2021 sarebbero trascorsi circa otto mesi senza alcuna attività idonea a giustificare il ritardo, in violazione dell’articolo 1398 del Codice dell’ordinamento militare.

Il ribaltamento del Consiglio di Stato

Di opposto avviso Palazzo Spada.

Accogliendo integralmente l’appello del Ministero della Difesa, il Consiglio di Stato afferma che il Tar ha individuato erroneamente il momento dal quale far decorrere il termine per l’avvio del procedimento disciplinare.

Secondo la ricostruzione dei giudici, la vicenda era divenuta particolarmente complessa dopo che, nel luglio 2020, l’ufficiale inquirente aveva ravvisato la possibile rilevanza penale della condotta, deferendo G.D.C. alla Procura per l’ipotesi di accesso abusivo al sistema informatico.

Da quel momento, spiegano i magistrati, l’Amministrazione dovette attendere l’autorizzazione della Procura all’utilizzo degli atti dell’indagine penale in sede disciplinare, autorizzazione concessa soltanto il 12 ottobre 2020.

Successivamente si sviluppò un articolato confronto tra i diversi livelli della linea gerarchica dell’Arma sulla corretta qualificazione della vicenda disciplinare, fino alla decisione finale di procedere con il procedimento di corpo, formalmente avviato il 27 gennaio 2021.

Per il Consiglio di Stato tale intervallo temporale risulta pienamente giustificato dalle esigenze istruttorie e dalla necessità di acquisire gli elementi indispensabili per una corretta valutazione disciplinare.

La parte più significativa della sentenza riguarda l’interpretazione della locuzione “senza ritardo”, prevista dall’articolo 1398 del Codice dell’ordinamento militare.

Il Collegio precisa che la norma non introduce un termine perentorio, ma impone all’Amministrazione di agire con ragionevole tempestività.

Secondo Palazzo Spada, una contestazione disciplinare effettuata entro trenta giorni dalla piena conoscenza dei fatti deve ritenersi certamente tempestiva. Se invece il termine viene superato, ciò non determina automaticamente l’illegittimità del procedimento: l’Amministrazione deve però dimostrare le ragioni concrete che hanno reso necessario differire la contestazione.

Tra le circostanze idonee a giustificare il ritardo, la sentenza individua la complessità dell’accertamento, l’intreccio con procedimenti penali, la necessità di acquisire autorizzazioni dell’autorità giudiziaria, il coordinamento tra diversi livelli della gerarchia militare e, più in generale, qualsiasi situazione che dimostri l’assenza di inerzia o arbitrarietà nell’esercizio del potere disciplinare.

Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente legittimo l’operato dell’Amministrazione militare, evidenziando come il procedimento sia stato avviato all’esito di un iter istruttorio coerente e rispettoso delle garanzie previste dall’ordinamento.

La Seconda Sezione ha quindi accolto l’appello del Ministero della Difesa, riformato la sentenza del Tar Puglia e respinto definitivamente il ricorso proposto da G.D.C.

Le spese di giudizio di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, in considerazione della novità della questione affrontata e della particolare complessità della vicenda.

A cura di Michele Solatia.