Un cammino di circa 500 chilometri per lanciare un messaggio di pace e solidarietà. È questo lo spirito del progetto “Insieme con il Pellegrino sulla via della Pace”, promosso dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), che si svolgerà dal 9 al 28 settembre 2026 lungo la storica Via Micaelica, con partenza da Roma – Città del Vaticano e arrivo al Santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia.

Protagonisti dell’iniziativa saranno Giuliano Maltempi, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in congedo, affiancato dal Sostituto Commissario in congedo Michele Attolico. I due soci dell’ANPS percorreranno l’antico itinerario di pellegrinaggio animati dalla passione per i cammini della Cristianità e dal desiderio di trasmettere un forte messaggio di pace, in un periodo segnato da conflitti che colpiscono soprattutto le persone più vulnerabili.

L’iniziativa sarà sostenuta dalle Sezioni ANPS presenti lungo il percorso, che garantiranno accoglienza e supporto logistico nelle diverse tappe. Tra queste figurano le sezioni di Roma, Velletri, Latina, Terracina, Formia, Caserta, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Benevento, Foggia, Cerignola e Vieste.

Durante il viaggio i pellegrini indosseranno abbigliamento ufficiale ANPS, con il logo dell’associazione e una patch dedicata all’iniziativa. Ogni tappa sarà documentata attraverso fotografie, video e dirette sui canali ufficiali dell’ANPS, mentre i presidenti delle sezioni coinvolte apporranno il timbro sul “Passaporto del Pellegrino”, certificando il passaggio dei camminatori.

Al termine del percorso, la patch commemorativa e alcune copie originali del “Testimonium dei Pellegrini”, timbrate durante il viaggio, saranno consegnate alla Presidenza Nazionale ANPS e al Rettore del Santuario di San Michele Arcangelo.

Le tappe previste nella provincia di Foggia prenderanno il via il 23 settembre con l’arrivo a Celle di San Vito. Il giorno successivo sarà la volta di Orsara di Puglia, mentre il 25 settembre i pellegrini raggiungeranno Troia. Il 26 settembre è previsto l’arrivo a Foggia, seguito da San Giovanni Rotondo il 27 settembre e infine da Monte Sant’Angelo il 28 settembre, dove si concluderà il cammino.

La cerimonia conclusiva si terrà il 29 settembre 2026 alle ore 10, con la partecipazione della Presidenza Nazionale ANPS, delle sezioni di Foggia, Cerignola, Vieste e di tutte le altre delegazioni che vorranno essere presenti. L’evento si concluderà ufficialmente con l’apposizione del timbro finale sul Passaporto del Pellegrino e il rilascio del “Testimonium dei Pellegrini” presso l’Ufficio Accoglienza della Via Micaelica del Santuario.

Nell’ambito dell’organizzazione, i Comuni interessati sono invitati a individuare strutture ricettive, preferibilmente religiose, per l’accoglienza dei pellegrini e a favorire incontri con autorità civili, militari, religiose e con gli istituti scolastici. Alle Diocesi viene richiesta la disponibilità a partecipare alle cerimonie di benedizione lungo il percorso, mentre le scuole potranno aderire coinvolgendo gli studenti, ai quali sarà consegnato un attestato di partecipazione.