Di Battista a Manfredonia: "Lungi da me essere democristiano. Il mio futuro? Faccio tante cose già nel presente"

MANFREDONIA – «Lungi da me essere democristiano. Parlo solo di quello che conosco». Con questa battuta, Alessandro Di Battista ha risposto alle domande di Maurizio Varriano durante la serata di “Ti Porto un Libro”, la rassegna culturale ospitata a Manfredonia.

Nel corso dell’intervista, l’ex parlamentare e reporter ha affrontato temi legati all’attualità, alla politica e al suo percorso professionale, ribadendo la volontà di mantenere uno sguardo indipendente sui fatti. Alla domanda sul suo futuro, Di Battista ha replicato con il suo consueto stile diretto: «Faccio tante cose già nel presente», lasciando intendere come il suo impegno continui tra giornalismo, reportage, libri e incontri pubblici.

“La maggior parte dei cittadini diserta le urne perché ha capito che la maggior parte delle decisioni viene presa altrove. La democrazia è influenzata soprattutto dalla finanza, ma anche da altri poteri”, ha detto Di Battista nel corso dell’intervista con StatoQuotidiano.it

L’incontro ha richiamato numerosi cittadini, interessati ad ascoltare una delle voci più note e controcorrente del panorama politico e culturale italiano, in un dialogo serrato con Maurizio Varriano che ha toccato anche i temi dell’informazione, della partecipazione e del ruolo della politica oggi.

StatoQuotidiano

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