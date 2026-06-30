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Home // Cronaca // Disastro ambientale tra Carapelle e Borgo Mezzanone: cento tonnellate di rifiuti abbandonati lungo il torrente

BORGO MEZZANONE Disastro ambientale tra Carapelle e Borgo Mezzanone: cento tonnellate di rifiuti abbandonati lungo il torrente

Si tratta soprattutto di indumenti, vestiti e scarpe, accumulati in quantità tali da risultare difficilmente quantificabili con precisione

Disastro ambientale tra Carapelle e Borgo Mezzanone: cento tonnellate di rifiuti abbandonati lungo il torrente

Disastro ambientale tra Carapelle e Borgo Mezzanone: cento tonnellate di rifiuti abbandonati lungo il torrente - Fonte Immagine: telenorba.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nel Foggiano si consuma un nuovo grave caso di inquinamento ambientale lungo l’argine del torrente Carapelle, nelle campagne tra Orta Nova e Borgo Mezzanone, dove sono state rinvenute circa cento tonnellate di rifiuti abbandonati in un tratto lungo cinque chilometri.

Si tratta soprattutto di indumenti, vestiti e scarpe, accumulati in quantità tali da risultare difficilmente quantificabili con precisione. Una distesa di materiale tessile che ha trasformato l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto, con un impatto pesantissimo sul territorio e sull’ecosistema del corso d’acqua.

L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di abbandono illecito nella zona, già colpita in passato da situazioni analoghe. Solo pochi mesi fa, infatti, erano stati rimossi grossi cumuli di abiti e calzature lungo le sponde dello stesso bacino idrico, a conferma di una criticità ambientale che tende a ripresentarsi ciclicamente.

A denunciare la situazione è il comandante degli ispettori ambientali territoriali forestali Civilis, Giuseppe Marasco, che ha evidenziato la gravità dello scenario e la necessità di interventi strutturali per fermare un fenomeno che continua a colpire in modo ripetuto le campagne della provincia di Foggia.

Il caso riaccende l’attenzione sul problema degli sversamenti illegali di rifiuti tessili e urbani nelle aree rurali, con conseguenze non solo sul decoro e sul paesaggio, ma anche sulla sicurezza ambientale del territorio e sulla tutela dei corsi d’acqua.

Lo riporta telenorba.it.

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