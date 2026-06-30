Fratelli d’Italia ha confermato il voto contrario alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028, illustrando in Consiglio regionale le motivazioni della propria posizione attraverso l’intervento del capogruppo Paolo Pagliaro.

«Il centrosinistra deve pulire meglio l’obiettivo con il quale fotografa lo stato di salute dell’economia della Puglia. Oggi in Consiglio regionale durante la discussione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028 gli interventi dei colleghi consiglieri di maggioranza illustravano una Puglia che non esiste, ma soprattutto senza una vera visione sul futuro. Per questo motivo Fratelli d’Italia non poteva che votare contro, perché l’analisi della situazione l’abbiamo fatta in modo analitico, proprio perché potesse essere la più oggettiva possibile, perché è interesse di tutti capire le criticità e individuare una programmazione economico-finanziaria più aderente alla realtà», ha dichiarato Pagliaro.

Nel suo intervento, il capogruppo ha posto una serie di interrogativi sui principali temi economici e sociali della regione, a partire dalle previsioni di crescita e occupazione, chiedendo se le stime contenute nel documento siano realistiche o eccessivamente ottimistiche, fino alla reale capacità di spesa autonoma della Regione alla luce dei vincoli di finanza pubblica.

Secondo Fratelli d’Italia, permangono criticità anche sul fronte del benessere e della sostenibilità, con la Puglia che, viene evidenziato, occupa posizioni arretrate in diversi indicatori, tra cui quello relativo a legalità, giustizia ed efficienza delle istituzioni.

Ampio spazio è stato dedicato alla sanità, definita la principale criticità del documento. «Nella Nota, invece, il governo e il campo largo che lo sostiene tende a minimizzare i problemi strutturali della sanità e parlate di “obiettivi strategici”, ma analizzando le tabelle tecniche degli indicatori di base emergono molte ombre», ha affermato Pagliaro.

Tra gli aspetti evidenziati figurano la carenza di posti letto nelle RSA, il numero ridotto di posti disponibili nei day hospital e nei reparti di degenza ordinaria, il basso livello di assistenza domiciliare integrata agli anziani e una dotazione di personale medico inferiore alla media nazionale, nonostante gli investimenti dichiarati dalla Regione.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha infine ribadito la richiesta di fare piena luce sulla gestione della spesa sanitaria regionale. «Quindi, è evidente, i conti non tornano… L’abbiamo detto e ripetuto: se non si individuano le voci che hanno fatto schizzare DAVVERO la spesa lo scorso anno – al di là di quello che andate raccontando per provare ad insabbiare la vostra cattiva gestione della sanità, e puntare il dito come sempre contro il Governo Meloni e l’inflazione – non cambierà niente, se non in peggio. Ecco perché continuiamo a chiedere una Commissione d’Indagine. Se tutto – come dite – è stato REGOLARE, perché non avete il coraggio di accettare che la spesa sanitaria del 2025 venga passata al setaccio?».